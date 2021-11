Influenciadora adolescente expõe convite de Caio Castro e ator se manifesta

A influenciadora digital Mariana Menezes expôs conversa com Caio Castro; ator fez convite para os dois assistirem a uma corrida na Porsche Cup

A influenciadora digital Mariana Menezes expôs uma conversa com Caio Castro nas redes sociais em que ele a convidava para assistir a uma corrida da Porsche Cup. Na mensagem, o ator falou que a filha da diretora do evento tinha feito o pedido a ele.

“Te levo para andar no carro depois da corrida”, escreveu o artista. A situação, porém, gerou uma repercussão negativa entre usuários porque a jovem é menor de idade.

Com a situação, o ator se manifestou nas redes sociais: “O que está acontecendo, internet? Eu estendi o convite da filha da diretora da Porsche Cup para a menina, porque ela é fã. A menina postou a foto falando que eu estava convidando ela para andar de carro. Gente, ela tem 14 anos”.

Ele continuou: “A filha da diretora me ligou falando que não gostou da atitude dela e falou para eu desconvidar ela. Vou fazer esses stories para desconvidar ela”.

Caio Castro ainda comentou que a diretoria lhe concedeu mais 100 ingressos para chamar as primeiras pessoas que comentassem em sua foto recente.

Após a situação, Mari Menezes publicou alguns stories em que pedia desculpas. “Eu acabei de ver os stories do Caio Castro. Tô super chateada, a intenção não era ter exposto nem nada. Eu tava dividindo com vocês a minha felicidade de ele ter me chamado e a minha tristeza de não ter conseguido ir”.

A Porsche Cup Brasil é uma competição automobolística que usa somente carros da marca Porsche. O evento acontece em dezembro, em São Paulo.



