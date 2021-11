Whindersson revela plano de aposentadoria e sonho de ganhar Oscar

Ao participar do podcast Poddelas, o humorista declarou que não está feliz, apesar de todo o sucesso profissional

Whindersson Nunes é um dos maiores sucessos da comédia brasileira. Com milhões de seguidores nas redes sociais e outros trabalhos na TV e cinema, o humorista revelou que já está planejando sua aposentadoria. Apesar disso, ele ainda tem planos ambiciosos para sua carreira, como ganhar um Oscar.

Em sua participação no podcast Poddelas, o artista deixou claro que pretende desacelerar. "Acredito que eu trabalhe só mais uns dois anos nesse ritmo que estou hoje. A expectativa vai baixando. Posso sair de cena e voltar depois, fazer outras coisas. Esse é o meu plano", disse.

Sobre o assunto Deolane Bezerra declara voto em Lula nas eleições de 2022

Virgínia Fonseca e Samara Pink inauguram clínica de estética em São Paulo

GKay "fecha" resort em Fortaleza para realizar festa de aniversário

Leia e Fatou: entenda polêmica do BlackSwan, grupo de k-pop com brasileira

A pedido dos netos, Galvão Bueno narra partida de videogame

Wagner Moura canta ‘Rita’ em programa Altas Horas e diverte internautas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do sucesso profissional, Whindersson ainda tem mais sonhos para serem realizados. "Tu acredita que eu quero ganhar um Oscar? É verdade. Quero ganhar e levar para o Piauí, para a mata mais seca que tiver e mostrar para todo mundo", revelou a meta para as apresentadoras Tata Estaniecki e Boo Unzueta.

Mesmo com tantos projetos, o artista declarou que não se sente feliz. "Eu deveria estar feliz com tudo isso, mas não estou feliz, não. Pessoas são pessoas. Tem momentos da vida que você não está no seu melhor momento. Eu olho para tudo isso que conquistei e deveria estar dando um mortal para trás diante de tanta coisa boa. Pode ser que daqui a algum tempão ou um tempinho, não sei, eu fique melhor", ponderou.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.