Virgínia Fonseca e Samara Pink inauguram clínica de estética em São Paulo

Samara Pink é criadora das franquias Pink Lash e Virgínia é uma das influenciadoras mais famosas do Brasil, com mais de 28 milhões de seguidores no Instagram

A influenciadora Virgínia Fonseca e a empresária Samara Pink inauguraram na última noite, quinta-feira, 11 de novembro, uma clínica de estética em São Paulo, a SK Aesthetic. O evento contou com a presença de famosos como Zé Felipe, esposo de Virgínia, além de Emily Araújo, Fernanda Lacerda e Munik Nunes.

"Estamos com os melhores profissionais de cada área em nosso time, já temos certeza que será um sucesso e em breve iremos expandir mais. A SK é sinônimo de mais uma realização em minha carreira como empresária”, contou Samara, que também é criadora das franquias Pink Lash, de extensão de cílios.

A clínica possui 10 médicos e oferece serviços de estética corporal, voltada para emagrecimento saudável, harmonização orofacial, dermatologia, odontologia, estética especializada em lentes de contato, endocrinologia esportiva, estética ginecológica, micropigmentação labial, corporal e de sobrancelhas, e nutrólogo.



Virgínia é uma das influenciadoras mais famosas do momento, acumulando mais de 28 milhões de seguidores no Instagram e quase 10 milhões no YouTube. Mesmo antes da fama, sonhava em ser dermatologista e ter uma clínica de estética. Nas redes sociais, a jovem de 22 anos compartilhou a alegria de ter conquistado um dos sonhos. "Estou muito feliz e não dá para esconder. Só tenho à agradecer, primeiramente à Deus, por me abençoar tanto assim, segundo a todos vocês que me fizeram chegar até aqui. E também agradecer aos meus amigos, parceiros desse projeto incrível, por acreditarem em mim", escreveu.



Virgínia e Samara são amigas e essa não é a primeira vez que abrem um negócio juntas. Recentemente, elas lançaram uma marca de beleza, a We Pink, que conta com um sérum e um gloss labial. A influenciadora costuma falar sobre cuidados com o corpo nas redes sociais e não tem vergonha de assumir os procedimentos que já realizou, como lipo lad e preenchimento labial. No YouTube, ela compartilhou um vídeo mostrando a clínica antes da inauguração.

