Xuxa se manifesta após comentário capacitista de Mara Maravilha em ‘Ilariê’

A situação aconteceu depois da apresentadora Mara Maravilha cantar "Ilariê" no programa do Ratinho na última segunda-feira, 8

Durante o programa do Ratinho desta segunda-feira, 8, o apresentador pediu para que Mara Maravilha cantasse “Ilariê”, da Xuxa Meneghel. Ela pediu permissão para apresentar sua versão e, então, entoou no ritmo: “Tá na hora, tá na hora, da lavagem cerebral. Eu ganhei um disco da Xuxa e virei débil mental”. Nesse momento, Ratinho e Sérgio Mallandro defenderam a “Rainha dos Baixinhos”.

Após a situação, Xuxa Meneghel se pronunciou por meio de um comentário em suas redes sociais. “Quando eu ouvi isso, me coloquei no lugar de uma pessoa com necessidades especiais e te juro que fiquei triste”, escreveu.

“Como uma pessoa que trabalhou pra criança fala isso? Por mim ok, só me dá mais pena dela. Mas pelas crianças e pessoas com um grau de intelecto que esteja nessa ‘expressão’, é simplesmente feio. Desculpem a todos com alguma necessidade especial. Nem todas as ex-apresentadoras são assim”, continuou.

Com a repercussão, Mara Maravilha fez um pedido de desculpas em seu perfil no Instagram. “Venho publicamente me retratar e me desculpar. Me perdoem os que se sentiram magoados quando despropositadamente pronunciei ‘débil mental’. Errei, perdão, perdão, perdão”.

“Representar a arte, a comunicação e o imaginário do público é justamente reconhecer que temos grandes responsabilidades ao que propagamos diariamente com bons ou maus exemplos. Mesmo com a dita liberdade de expressão, concordo que fui infeliz na empolgação no entretenimento”, disse.

Segundo ela, esse será um momento de aprendizado para entender sobre o erro que cometeu. “Peço desculpas também ao meu conterrâneo Cid Guerreiro (autor de ‘Ilariê’), à Xuxa, e aos muitos fãs que temos em comum”, finalizou.



