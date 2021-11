Novembro Azul: bar oferece chopp grátis para homens com exame preventivo

O Boteco do Imprensa Food Square está com a promoção todos os dias, até 30 de novembro, com objetivo de incentivar a campanha

O Boteco do Imprensa Food Square oferece um chopp grátis para todos os homens que comprovarem que fizeram o exame de prevenção ao câncer de próstata em novembro. A ação tem o objetivo de incentivar o “Novembro Azul”, campanha que busca alertar sobre a importância do diagnóstico precoce da doença.

A ação é válida durante todos os dias, até 30 de novembro. Para participar, as pessoas devem apresentar o resultado do exame, em que consta o nome do cliente, e um documento oficial de identificação com foto. O público deve estar consumindo no local.

Promoção começa diariamente a partir das 17h30min. O bar em Fortaleza está localizado no Imprensa Food Square, na avenida Desembargador Moreira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A campanha do Novembro Azul começou no fim da década de 1990, na Austrália, por meio de um grupo de amigos que queria visibilizar a importância da saúde masculina. Essas atividades foram trazidas para o Brasil pelo Instituto Lado a Lado Pela Vida, em parceira com a Sociedade Brasileira de Urologia.

De acordo com previsões da instituição médica, mais de 65 mil homens devem ser diagnosticados com câncer de próstata em 2021. Essa doença, porém, tem 90% de chances de cura quando há um diagnóstico precoce.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto One Piece tem elenco de live action divulgado pela Netflix

Drag queen brasileira disputará reality da produtora de RuPaul's Drag Race

Novo megafestival da produtora do Rock In Rio é anunciado

Novembro Azul no Boteco do Imprensa

Quando: diariamente, até 30 de novembro, a partir das 17h30min

Onde: no Imprensa Food Square (avenida Desembargador Moreira, 2535)



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags