Paul Rudd, de 'Homem-Formiga', é eleito o homem mais sexy do mundo

Aos 52 anos, Paul Rudd foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista "People". O ator é conhecido por interpretar o "Homem-Formiga" no Universo Cinematográfico Marvel. Em entrevista à People, ele brincou com o título.

“Eu tenho consciência o suficiente para saber que quando as pessoas ouvirem que eu seria escolhido para isso, elas dirão, ‘O quê?’”, declarou. A esposa do ator, Julie Yaeger, ficou surpresa, segundo Rudd. “Depois de algumas risadas e choque, ela disse, ‘Oh, eles acertaram’. Isso foi muito gentil”, contou.

Sobre o assunto Xand Avião volta a seguir DJ Ivis no Instagram

Zezé Di Camargo opta por não comercializar música com Marília Mendonça

A Fazenda 13: sem saber do acidente, peões falam sobre Marília Mendonça

Lady Gaga aposta em roupa transparente na première de House of Gucci; veja

Deolane Bezerra se lança como DJ e vira meme após remixar hit "Bipolar"

Anitta convida marroquino para clipe após viral no TikTok

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No ano passado, o título de homem mais sexy do mundo foi dado ao ator Michael B. Jordan. Em 2019, o cantor John Legend foi o escolhido e em 2018, foi a vez de Idris Elba. "Espero agora finalmente ser convidado para alguns desses jantares sensuais com Clooney, Pitt e B Jordan”, brincou. “E eu acho que estarei em muito mais iates”.

Além de "Homem-Formiga", Rudd já atuou em "Friends", "As Patricinhas de Beverly Hills" e "Nunca é Tarde para Amar". Os próximos trabalhos do artista serão no filme “Ghostbusters: Afterlife” e na série de TV “The Shrink Next Door”.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.





Tags