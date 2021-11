Anitta convida marroquino para clipe após viral no TikTok

Anitta não brinca em serviço e após lançar "Faking Love" com Saweetie, já tem uma nova faixa pronta para ser divulgada. A cantora anunciou o lançamento da música "Envolver", que virá acompanhada de um clipe com participação do modelo marroquino Ayoub Mutanda, de 27 anos. A carioca revelou que o conheceu de uma maneira que é a cara da geração Z: por meio do TikTok.

"Encontrei ele no TiTtok, achei ele incrível. Fui lá e chamei", disse a cantora ao Extra. No clipe, pode esperar cenas quentes ao som de reggaeton, a nova aposta da cantora. Nas redes sociais, Anitta já compartilhou fotos dos bastidores, além de um trecho da canção e clipe, onde aparecendo tomando banho no chuveiro.

Ayoub Mutanda nasceu no Marrocos e acumula mais de 800 mil seguidores no Instagram. Ele já participou de um reality show, "The Villa of Broken Hearts", de encontros amorosos, exibido na Suíça, onde já morou. Em suas redes sociais, o modelo compartilhou um vídeo onde dança uma trend ao lado de Anitta.

"Envolver" será lançada nas plataformas digitais neste quinta-feira, 11 de novembro, e o clipe será divulgado no YouTube na sexta.

