Deolane Bezerra se lança como DJ e vira meme após remixar hit "Bipolar"

Advogada, influencer e agora DJ, a Dra. Deolane Bezerra, como é conhecida, virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nos últimos dias. Nesta terça, 9, o termo “DJ Deolane” foi parar nos trending topics do Twitter após a publicação de um vídeo ela aparece remixando o hit “Bipolar”, música famosa pelas dancinhas do TikTok.

Nas imagens, a advogada brinca com a mesa do DJ e faz um remix improvisado com o famoso trecho “Vai se tratar, garota”. A postagem virou meme e divertiu os internautas. Confira o vídeo que viralizou nas redes sociais:

A “doutora” já soma mais de 12,5 milhões de seguidores no Instagram, e não é a primeira vez que se arrisca no mundo da música. Na carreira de DJ, Deolane prepara uma apresentação de estreia para o próximo dia 20 de novembro: o Baile da Doutora. O evento já está com os ingressos esgotados. Deolane Bezerra é viúva de MC Kevin, funkeiro que morreu após cair de uma varanda em maio de 2021, e ficou bastante conhecida ao exibir uma canção que escreveu para seu ex-noivo.

