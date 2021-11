Xand Avião volta a seguir DJ Ivis no Instagram

O cantor de forró havia se pronunciado contra as atitudes do DJ quando o caso de agressão foi exposto em julho

Ao ser exposto que DJ Ivis agredia a ex-esposa, Pâmella Holanda, diversos famosos se posicionaram contra a violência doméstica. Xand Avião foi um deles, que além disso, demitiu o DJ de sua produtora, a Vybbe, e o deixou de seguir nas redes sociais. No entanto, Ivis foi solto em outubro e internautas repararam que Xand Avião voltou a segui-lo.

Na época em que o caso foi exposto, o cantor de forró publicou um vídeo, onde afirmou que não compactuaria com a atitude do DJ. “É uma coisa muito séria. Não admito nem compactuo com nenhum tipo de violência, ainda mais contra uma mulher. Nada explica", declarou.

"Quero dizer que já designei minha equipe para falar com a Pâmella, para ajudar no que ela precisar. Estou muito triste pois todo mundo sabe da minha ligação com o DJ, mas nada justifica violência, ainda mais contra uma mulher. Como todo mundo sabe o DJ faz parte da Vybbe, mas infelizmente não tem como ele continuar na nossa empresa”, completou.

Em julho, Pâmella divulgou vários vídeos onde o ex-marido aparecia dando chutes e socos contra ela. Ivis chegou a ficar três meses sob cárcere no presídio Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC), em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Mas no dia 22 de outubro, a soltura do artista foi autorizada pela Vara Única de Eusébio.

