Lady Gaga aposta em roupa transparente na première de House of Gucci; veja

A cantora e atriz Lady Gaga é a protagonista do filme ‘House of Gucci’; longa-metragem estreia no dia 25 de novembro nos cinemas brasileiros

A cantora e atriz Lady Gaga apareceu na pré-estreia do filme “House of Gucci” com um vestido roxo e transparente. No tapete vermelho, que aconteceu nesta terça-feira, 9, em Londres, no Reino Unido, ela ainda estava com um salto plataforma e uma meia arrastão preta - tudo da grife Gucci.

A artista é a protagonista do longa-metragem “Casa Gucci” (na tradução para o português). O enredo mostra a história da família por trás de uma das maiores marcas de moda. Narrativa percorre três décadas entre traições, vinganças, amores e até crimes.

Ela dá vida à Patrizia Reggiani, socialite italiana responsável por ser a mandante do assassinato de Maurizio Gucci, empresário e ex-diretor da empresa. Além dela, estão no elenco: Jared Leto, Adam Driver, Salma Hayek, Al Pacino, Jeremy Irons e Jack Huston.

Lady Gaga estreou sua carreira cinematográfica há oito anos, mas ganhou destaque quando protagonizou “Nasce Uma Estrela”. Na época de lançamento, foi indicada ao Oscar de “Melhor Atriz”.

O longa-metragem “House of Gucci” está previsto para estrear nos cinemas brasileiros no dia 25 de novembro. Enquanto não há o lançamento, veja as fotos da artista na pré-estreia.

