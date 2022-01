Estado estima levar vacinas pediátricas a todos os municípios em até 48 horas

A intenção do Governo do Estado é levar as vacinas pediátricas a todos os municípios do Estado em, no máximo, 48 horas, afirmou o secretário da Saúde Marcos Antônio Gadelha na tarde desta sexta-feira, 14, em entrevista coletiva. Ainda nesta sexta, as 55.100 doses que o Estado recebeu do Ministério da Saúde começam a ser distribuídas pelo Estado, fornecimento que, inclusive, se valerá de aeronaves da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

A previsão é de que alguns municípios, incluindo Fortaleza, comecem a vacinação já neste sábado, 15. “O Estado tem feito esse processo de logística de maneira bem rápida. Uma vez que a gente recebe, a gente com, no máximo, 48 horas, já têm disponibilizado todas as vacinas para todos os municípios cearenses”, afirmou Gadelha. “Então, uma vez chegando aqui no Estado do Ceará, não existe essa dificuldade de logística de nossa parte para fazer chegar as vacinas aos cidadãos de cada um dos municípios”.



O número de doses distribuídas levará em conta a população de cada um desses municípios. “Essas doses são encaminhadas pelo Ministério da Saúde e existe um processo de pactuação da comissão intergestora bipartite, do secretário do Estado e dos municípios”, descreve o secretário, que acrescenta que o número de vacinas é pactuado com antecedência. Na próxima semana, existe a previsão da chegada de um novo lote, ainda sem dia especificado.

Já a ordem da vacinação seguirá critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, levando em conta faixa etária (decrescente) e priorizando crianças que possuem comorbidades ou deficiências permanentes.



O governador Camilo Santana (PT) destacou, também durante a entrevista coletiva, que a maioria das contaminações atualmente ocorridas no Estado se dá pela variante Ômicron, “muito mais transmissível e que se dissemina com muita mais rapidez”, conforme destacou. “Portanto, é fundamental que a gente também esse grupo etário possa estar vacinado o mais rápido possível”, disse Santana.

“É uma vacina segura, já comprovada, já aplicada em vários países do mundo inteiro. É uma vacina específica para crianças, da Pfizer. Portanto, não há nenhum risco para as crianças, segundo todos os estudos, serem vacinadas”.



