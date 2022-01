Ceará inicia vacinação infantil contra Covid-19 neste sábado, 15

Novo lote com vacinas da Pfizer, destinada ao público de 5 a 11 anos, chegou ao Estado nesta tarde

A vacinação infantil de crianças de 5 a 11 anos começa neste sábado, 15, no Ceará. O Governo do Estado recebeu na tarde desta sexta, 14, lote com 55.100 doses pediátricas da Pfizer.

Por meio de transmissão nas redes sociais, o governador Camilo Santana também atualizou decreto com medidas sanitárias contra a Covid-19. Dentre as novas regras, estão o uso obrigatório de máscara N95 ou similares para trabalhadores de farmácias, escolas e supermercados, bem como recomendação de adiamento das aulas por 15 para escolas com alunos até 11 anos, que plenajavam o retorno para esta segunda-feira, 17.

