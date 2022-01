Covid-19: mutirão de cadastro de crianças para vacina ocorre em 52 pontos em Fortaleza

Nesta sexta-feira, 14, foi iniciado o mutirão de cadastramento de crianças de 5 a 11 anos para a vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza. Ao todo, 52 pontos de cadastramento foram distribuídos entre terminais de ônibus, Secretarias Regionais, Cucas, Centros Culturais e Centros de Referência de Assistência Social (CRAs). A medida, anunciada nessa quinta-feira, 13, pelo prefeito José Sarto, busca ampliar o número de cadastros do público nessa faixa etária, além de auxiliar pessoas que não têm acesso à internet a realizarem o cadastro.

A vendedora Brena Kelly Oliveira da Silva, 26, que trabalha no terminal de ônibus da Parangaba, aproveitou que o local de trabalho é um ponto para cadastrar a filha de 5 anos. “Aproveitei para cadastrar logo ela [filha de 5 anos]. As escolas estão exigindo e também porque as crianças estão pegando [Covid-19]. Antes, não estavam, mas agora estão, então tem que prevenir. Espero que aconteça logo [início da campanha de vacinação das crianças]”, destacou.

Confira os locais:

- 4 Terminais de ônibus

Messejana

Papicu

Antônio Bezerra

Parangaba

- 6 equipamentos da Juventude

Cuca Barra: Av. Presidente Castelo Branco, 6417 - Barra do Ceará

Cuca Mondubim: Rua Prof. Glauco Lobo - Mondubim

Cuca Jangurussu: Av. Gov. Leonel Brizola, s/n - Jangurussu

Cuca José Walter: Rua 69 - 2ª etapa - José Walter

Centro Cultural Canindezinho: Avenida Osório de Paiva, 6297 - Canindezinho

Pracinha da Cultura do Ancuri: Av. Dionísio Leonel Alencar, 4095 - Pedras

- 3 Centros de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH)

CCDH do Conjunto Ceará: Av. Alanis Maria, 461 – Conjunto Ceará - 1° Etapa

CCDH do Conjunto Palmeiras: Av. Castelo de Castro, s/n Conjunto Palmeiras

CCDH do Cristo Redentor: Av. Monsenhor Hélio Campos, 178 - Cristo Redentor

- 12 Secretarias Regionais

Secretaria Regional 1: Rua Dom Jerônimo, 20 - Otávio Bonfim

Secretaria Regional 2: Rua Tavares Coutinho, 2225 - Varjota

Secretarias Regionais 3 e 11: Av. Jovita Feitosa, 1264 - Parquelândia

Secretarias Regionais 4 e 8: Av. Dr. Silas Munguba, 3770 – Serrinha

Secretarias Regionais 5 e 10: Av. Augusto dos Anjos, 2466 - Bonsucesso

Secretarias Regionais 6 e 9: Rua Padre Pedro Alencar, 789 - Messejana

Secretaria Regional 7: Rua Atilano Moura, 420 - Patriolino Ribeiro

Secretaria Regional 12: Rua Major Facundo, 907 - Centro

- 27 Centros de Referência da Assistência Social (Cras)

Cras Jacarecanga: Rua Senador Alencar, 1540 - Jacarecanga

Cras Barra do Ceará: Rua Cândido Castelo Branco, s/n - Barra do Ceará

Cras Mucuripe: Rua Professor Luís Costa, 142 - Mucuripe

Cras Serviluz: Avenida Zezé Diogo, 1038 - Serviluz

Cras Lagamar: Rua Sabino Monte, 4506 - São João do Tauape/Lagamar

Cras Praia do Futuro: Rua Clovis Arrais Maia, 6430 - Praia do Futuro

Cras Bela Vista: Rua Mario de Andrade, 496-A - Bela Vista

Cras João XXIII: Rua Visconde do Cauipe, 200 - João XXIII

Cras Presidente Kennedy: Conjunto Castelo Branco, s/n Quadra F - Presidente Kennedy

Cras Antônio Bezerra: Rua Cândido Maia, 245 – Antônio Bezerra

Cras Quintino Cunha: Rua Ilha do Bote, 334 – Quintino Cunha

Cras Vila União: Rua do Avião, s/n - Vila União

Cras Serrinha: Rua Inácio Parente, 100 - Serrinha

Cras Couto Fernandes: Avenida João Pessoa, 4474 - Damas

Cras Granja Portugal: Rua Humberto Lomeu, 1130 – Granja Portugal

Cras Aracapé: Rua Poliana, s/n - Mondubim

Cras Canindezinho: Rua Coronel José Maurício, 405 - Canindezinho

Cras Bom Jardim: Rua Coronel João Correia, 2023 - Bom Jardim

Cras Mondubim: Avenida Waldir Diogo, 840 - Mondubim

Cras Genibaú: Avenida I, 340, 3ª Etapa – Conjunto Ceará

Cras Conjunto Esperança: Rua 103, nº 195 – Conjunto Esperança

Cras Conjunto Palmeiras: Rua Iracema, 1860 - Conjunto Palmeiras

Cras Jardim das Oliveiras: Rua Major Otacílio Afonso de Souza, 61 - Jardim das Oliveiras

Cras Castelão: Avenida Alberto Craveiro, 1480 - Boa Vista

Cras João Paulo II: Rua 10, n° 75 - Barroso

Cras Dendê: Rua Adolfo Moreira de Carvalho, 96 - Dendê

Cras Messejana: Rua Edmilson Coelho, 1720 - Curió

Balanço de cadastros

Em ligação ao O POVO, às 14h05min desta sexta-feira, 14, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, devido às atividades do mutirão continuarem ao longo do dia, ainda não há dados atualizados do número de crianças cadastradas.

Conforme dados da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), atualizados às 12h13min desta sexta-feira, o número de cadastros de crianças para receber o imunizante em Fortaleza é 91.071, de um total de 283.806 aptas à vacinação contra a doença na Capital.

Durante live realizada nessa quinta-feira, Sarto informou que boa parte do público total apto à vacinação está presente na rede municipal de educação. A partir disso, agentes escolares de Fortaleza e outros profissionais estão realizando uma busca ativa de alunos da rede municipal nessa faixa etária e que ainda não estão cadastrados para receberem a vacina. Além disso, os profissionais estão auxiliando as famílias nesse processo de cadastramento do público infantil.

Com informações da repórter Alexia Vieira

