Ceará recebe doses da Pfizer para vacinação infantil na tarde desta sexta, 14

Lote com 55.100 doses pediátricas da Pfizer será utilizado para início da vacinaçao infantil no Estado

O lote com 55.100 doses da Pfizer para vacinação infantil está previsto para chegar ao Ceará no início da tarde desta sexta-feira, 14, às 15 horas. Antes, a previsão era de chegada na madrugada, mas a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que a remessa teve problemas de logística por parte do Ministério da Saúde (MS).

A previsão é que a vacinação das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 seja iniciada ainda neste fim de semana. O governador Camilo Santana, nessa quinta-feira, 13, informou que o Estado já tem mais de 183 mil crianças nessa faixa etária cadastradas no Saúde Digital.

Nesta sexta-feira, 14, começou em Fortaleza o mutirão de cadastramento das crianças de 5 a 11 anos para as famílias que não têm acesso à Internet. O público pode realizar o cadastro por meio de quatro terminais de ônibus, além dos Centros de Referência de Assistencia Social (CRAs), dos Centros de Cidadnia e Direitos Humanos (Cristo Redentor, Conjunto Palmeiras e Conj. Ceará), do Centro Cultural Canindezinho e das 12 Secretarias Regionais.

O mutirão na Capital cearense continua de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Em Fortaleza, há 283.806 crianças de 5 a 11 anos aptas a receberem a vacina contra a Covid-19, conforme a Prefeitura.

No Brasil, a primeira criança a ser vacinada contra a Covid-19 foi o indígena Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos. A imunização ocorreu por volta das 12 horas desta sexta, 14, em um evento organizado pelo governo de São Paulo.

