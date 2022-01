Covid: Fortaleza começa a vacinar crianças de 5 a 11 anos neste sábado

Fortaleza inicia neste sábado, 15, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19. A informação foi publicada pelo prefeito José Sarto (PDT) na tarde desta sexta-feira, 14, nas redes sociais. O atendimento das crianças ocorrerá exclusivamente por agendamento, em ordem decrescente de idade.

Sobre o assunto Novo decreto: Ceará recomenda adiamento do início das aulas e reduz capacidade de estádios

Ceará inicia vacinação infantil contra Covid-19 neste sábado, 15

Para a aplicação do imunizante, é preciso apresentar o número do Cartão Nacional do SUS (CNS) e documento oficial de identificação da criança, que pode ser certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte.

No ato, também será necessário apresentar um documento original com foto do responsável pela criança. As primeiras listas devem ser divulgadas ainda nessa sexta-feira, segundo o prefeito. "Nossa expectativa é atender 400 crianças ao longo do fim de semana", afirmou.

