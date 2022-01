Estabelecimentos devem fornecer máscaras N95 a funcionários, diz secretário

O novo decreto estadual, anunciado nesta sexta-feira, 14, determina que trabalhadores de estabelecimentos e serviços como farmácias, supermercados e escolas serão obrigados a usar máscara N95 ou similares como forma de prevenir a Covid-19. O fornecimento dessas máscaras não caberá ao Poder Público, mas sim aos donos desses estabelecimentos, afirmou o secretário Marcos Gadelha na tarde desta sexta-feira, 14, em entrevista coletiva.



“Nas nossas unidades de saúde, a gente distribui. Nos municípios, a gente ajuda também. Mas, por exemplo, existe uma recomendação para as farmácias. Aí, no caso, o dono da farmácia vai ter que dar para os seus funcionários. Não é o serviço público que vai disponibilizar”, disse o secretário, acrescentando que o mesmo procedimento deve se dar nas escolas.



Também durante a coletiva, o governador Camilo Santana (PT) destacou a superioridades das máscaras N95 na comparação com as demais, principalmente, com relação às máscaras de tecido. “Como essa variante (Ômicron, responsável pela maior parte dos casos no Estado atualmente) é de uma transmissibilidade muito forte, a gente recomenda nesses estabelecimentos a obrigatoriedade do uso da máscara”, disse o governador.



Ele destacou que esses locais acabam concentrando muitas pessoas. “A população procura muito a farmácia, às vezes está gripada, e é um ponto, um foco de transmissão. Então, a importância é tanto para proteger o trabalhador que está na farmácia, que está no supermercado, quanto para proteger a população, o cliente”, afirmou Camilo.



Nesta sexta-feira, 14, o Governo do Estado anunciou novas determinações contra a Covid-19. Além do uso das máscaras, o Estado recomendou o adiamento em 15 dias do início das aulas para estudantes de até 11 anos e a redução em 30% da capacidade dos estádios. A decisão foi tomada após reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia, realizada nesta sexta-feira, 14.



Conforme o secretário da Saúde, Marcos Gadelha, a positividade de exames para Covid-19 vem aumentando progressivamente no Estado. Em Fortaleza, a positividade chegou a quase 45%. Na Capital, as Unidades Básicas de Saúde já superaram a média diária de atendimentos do pico da segunda onda, chegando a 2.784 pacientes. Ele pontua que já são mais de mil atendimentos diariamente nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).



"A gente tem ficado um pouco menos preocupado porque isso não tem pressionado muito os hospitais em termos de internação em UTIs. Mas estamos nos antecipando e abrindo diariamente leitos de UTIs no Leonardo da Vinci e nas várias unidades de saúde do Ceará. Porque a gente não sabe como esse cenário vai se comportar em virtude da grande velocidade de transmissão da Ômicron", afirmou.



Também nesta sexta-feira, o Estado recebeu 55.100 doses de vacinas pediátricas, para crianças entre 5 e 11 anos. A vacinação para esse público deve começar já nesse sábado, 15. A ordem da vacinação seguirá critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, levando em conta faixa etária (decrescente) e priorizando crianças que possuem comorbidades ou deficiências permanentes.



