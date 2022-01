Trabalhadores terão que usar máscara N95 ou similares no Ceará

Os trabalhadores de estabelecimentos e serviços, como de farmácias, supermercados, escolas, serão obrigados a usar máscara N95 ou similares no Ceará. Governador Camilo Santana (PT) anunciou a decisão do comitê em live nas redes sociais

A partir da publicação do novo decreto relativo às regras e ações a serem tomadas na pandemia, os trabalhadores de estabelecimentos e serviços, como de farmácias, supermercados, escolas, serão obrigados a usar máscara N95 ou similares no Ceará. O governador Camilo Santana (PT) anunciou a decisão do comitê em live nas redes sociais. Todos os setores impactados e mais detalhes devem vir no decreto a ser publicado até o fim do dia.

