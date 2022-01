Brasil recebe 1º lote da vacina pediátrica da Pfizer contra a Covid-19

O primeiro lote de vacinas pediátricas contra a Covid-19 fabricadas pela Pfizer chegou ao Brasil na madrugada desta quinta-feira, 13. A carga com 1,2 milhão de doses chegou ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), às 4h38.

A distribuição das doses começa ainda nesta quinta, de forma proporcional à população de crianças em cada estado e no Distrito Federal. A expectativa é que o Ceará receba 55.100 doses do imunizante na sexta-feira.

Segundo o Ministério da Saúde, durante o primeiro trimestre devem chegar ao Brasil quase 20 milhões de doses pediátricas, destinadas ao público-alvo de 20,5 milhões de crianças. A informação é que serão entregues 4,3 milhões de doses em janeiro, 7,2 milhões em fevereiro e 8,4 milhões em março.

A imunização de crianças de 5 a 11 anos foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no último dia 16 de dezembro, após análises de segurança e eficácia da vacina.

Na última segunda-feira, 10, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) divulgou uma nota técnica em que explica como será a distribuição e aplicação do imunizante nesse público no Estado. A distribuição dos frascos aos municípios se dará por meio do cadastro na plataforma Saúde Digital e a operacionalização seguirá as faixas etárias por ordem decrescente, ou seja, crianças de 11 anos serão as primeiras a receber o imunizante até chegar àquelas com 5 anos de idade.

as crianças irão receber duas doses da vacina pediátrica da Pfizer/BioNtech, cujo nome comercial é Comirnaty

o intervalo entre as doses será de oito semanas

quem completar 12 anos entre a D1 e D2 deve concluir o esquema vacinal com a dose pediátrica

Desde o dia 16 de dezembro, já é possível cadastrar o público 5 a 11 anos na plataforma Saúde Digital. O procedimento é o principal requisito para o agendamento da aplicação, que também será informado pela mesma plataforma da Sesa. Apesar da importância da imunização, menos de 20% do público infantil apto a receber a dose do imunizante no Ceará está cadastrado. Veja como fazer:

Passo a passo para se cadastrar no Saúde Digital:

1) Para se cadastrar, é preciso acessar o site Saúde Digital e clicar em "Quero me cadastrar".



2) Serão solicitadas informações básicas, como país de origem, CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe, telefone para contato, sexo, raça/cor e informações profissionais. O fornecimento do Cartão Nacional de Saúde (CNS) é opcional.



3) A próxima fase pede dados de saúde para identificar se a pessoa faz parte de grupos prioritários. Também é questionado se você teve Covid-19 recentemente.



4) A última etapa do processo pede o endereço de residência da pessoa, que servirá de base para o agendamento no município de aplicação da vacina.



5) Após o preenchimento de todos os dados, será aberta uma página para a confirmação de todos os dados. Nela, a pessoa deve criar uma senha de acesso e informar um e-mail.



6) A Secretaria da Saúde enviará um link de confirmação do cadastro para o e-mail fornecido.







O que fazer se o e-mail de confirmação do cadastro não chegar?

Primeiro, confira todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.



No site da Sesa e do Governo do Ceará, está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".



Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibiliza o número 156.







Como acessar o cadastro de vacinação?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.



Para os fortalezenses é possível consultar o cadastro também pelo site Vacine Já!







Alterações no cadastro são permitidas?



O site Saúde Digital permite que as pessoas já cadastradas atualizem seus dados. Para isso é necessário acessar o sistema com o CPF e a senha criada. O site fornecerá os dados gerais do cadastro e para alterá-los clique na opção "Editar cadastro".



