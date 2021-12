Parecer técnico da Anvisa aprova uso da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos

Avaliação técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprova aplicação da vacina contra a Covid-19 da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. A informação foi divulgada com exclusividade pela CBN, nesta quinta-feira, 16. Decisão oficial será apresentada logo mais, às 10h30min.

Assista ao vivo a reunião da Anvisa:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Pfizer solicitou à agência a autorização para a aplicação da vacina contra a covid-19 em crianças em 12 de novembro. O imunizante da farmacêutica já tem registro definitivo no Brasil para aplicação em pessoas com mais de 12 anos e é aplicado no Brasil neste público-alvo.

Mais informações em instantes.