Comitê vai debater data de volta às aulas para ensino fundamental da rede pública

Por conta do calendário da vacinação contra Covid-19 para crianças de cinco a 11 anos de idade, que deve ter início no dia 15 de janeiro, a data para a volta às aulas das séries do ensino fundamental da rede pública do Ceará pode ser revista. O tema será pautado na próxima reunião do Comitê Estadual de Enfretamento à Pandemia do Coronavírus, que deve ocorrer na sexta-feira, 14.

"Essas crianças, hoje, não estão imunizadas. E aí, vamos permitir esse retorno imediato? Isso vai ser discutido no Comitê Executivo, que é coordenado pelo governador e pelos outros atores do sistema de saúde", afirmou Marcos Gadelha, secretário da Saúde do Ceará, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 10.

Inicialmente, devem chegar ao Ceará cerca de 3.800 doses de vacina. O intervalo para a administração da primeira e da segunda dose é de oito semanas. Caso a criança tenha tomado outra vacina, deve aguardar 15 dias para começar o esquema vacinal contra a Covid-19. Além disso, no momento da vacinação, as crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis, e não será exigida a apresentação de prescrição médica.

O secretário lamentou os constantes ataques à vacinação infantil contra a Covid-19 e destacou que "toda decisão precisa ser baseada em dados científicos". "É lamentável a gente em pleno em século XXI ainda estar discutindo se a vacina é boa ou não. E para criança, então. Mas toda decisão precisa ser baseada em dados científicos. Existe um comitê que é técnico de cientistas, epidemiologistas, infectologistas, pessoas que nos apoiam na tomada de decisão", pontua o secretário.

