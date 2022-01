Unimed: número de mortes cai, mas internações crescem 73% em uma semana

Três pacientes morreram em decorrência da Covid-19 no Hospital Regional da Unimed (HRU), em Fortaleza, em 40 dias, entre 1º de dezembro de 2021 e esta segunda-feira, 10 de janeiro. O médico Elias Leite, presidente da cooperativa, disse em suas redes sociais que a quantidade “diminuiu bastante” em relação a um passado recente. Ele não especificou, porém, quanto a queda representa proporcionalmente.

Os atendimentos, contudo, seguem em alta. Em relação à última terça-feira, 4, o número de pacientes internados por Covid-19 nesta segunda, 10, aumentou 73% — passando de 38 para 66. Destes, 25 estão em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo 12 deles com necessidade de uso de ventilação pulmonar.

Elias enfatiza que a unidade enfrenta um número elevado de pacientes com suspeita ou confirmação de Influenza, com 57 internados. Entre 27 de dezembro e esta quarta-feira, foram atendidos 8,1 mil pacientes na emergência do HRU e mais de quatro mil no centro pediátrico da Unimed, sendo a maior parte dos casos com síndrome gripal, conforme o presidente. Houve ainda cerca de oito mil atendimentos por telemedicina.

Na última segunda-feira, 3, o HRU bateu recorde de atendimentos na emergência desde o início da pandemia da Covid-19. Ao todo, foram 1.403 pessoas atendidas nas emergências da unidade hospitalar na Capital e pronto atendimento virtual. Na ocasião, haviam 75 pacientes internados com síndrome gripal, com exame negativo para a Covid-19.

