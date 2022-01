"Eu só tenho a lamentar", diz secretário da Saúde do Ceará sobre grupos antivacina

Seja por falta de informações, crenças ou até influência de notícias falsas, muitas pessoas escolheram não se vacinar contra a Covid-19 enquanto muitos estados do Brasil avançam na aplicação do imunizante contra a doença. Para o secretário da Saúde do Ceará, Marcos Gadelha, “é lamentável a gente, em pleno em século XXI, ainda estar discutindo se a vacina é boa ou não”.

Tendo a vacinação um papel importante no combate à pandemia da Covid-19, uma vez que os imunizantes tornam os sintomas da doença mais leves, diminuindo o número de mortes e contágios, ainda existem grupos de pessoas que são contra a vacina. Muitos deles, além de optarem por não serem imunizados, também propagam informações infundadas sobre as vacinas de forma a influenciar outras pessoas.

“Eu só tenho a lamentar. É lamentável a gente em pleno em século XXI ainda estar discutindo se a vacina é boa ou não. E para criança, então. Mas toda decisão precisa ser baseada em dados científicos. Existe um comitê que é técnico de cientistas, epidemiologistas, infectologistas, pessoas que nos apoiam na tomada de decisão”, pontua o secretário.

Ainda de acordo com Marcos Gadelha, cientistas, epidemiologistas e infectologistas já haviam recomendado a necessidade de fazer a vacina. "Isso, inclusive, a gente se antecipou ao Ministério da Saúde, saímos com a resolução já dizendo de que não haveria a necessidade de atestado médico", completa o secretário.

Atualmente, a maioria dos estados do País está aplicando doses de reforço da vacina em quem já completou o esquema vacinal com duas doses. No Ceará, 1.424.025 pessoas já receberam o reforço imunológico, enquanto 10.895 receberam dose adicional, de acordo com dados do Vacinômetro, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), consolidados às 17 horas desse domingo, 9.

Adesão à vacinação contra a Covid-19

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha entre os dias 7 e 8 de julho de 2021, com 2.074 pessoas, o número de brasileiros que pretende se vacinar atingiu o recorde, com 94% da população. O levantamento aconteceu em 146 cidades do Brasil, com pessoas acima de 16 anos, onde a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

A pesquisa também mostra que a resistência em se vacinar contra a doença é maior entre os que dizem sempre confiar no presidente Jair Bolsonaro (11%), entre os que avaliam seu governo como bom ou ótimo (9%) e entre os que pretendem votar nele neste ano (9%). As informações são do portal do G1.

