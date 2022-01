Ceará vai abrir 452 leitos devido alta na demanda por internações, anuncia Camilo

O governador Camilo Santana (PT) anunciou nesta segunda-feira, 10, a abertura de mais 452 leitos de enfermaria e UTI na rede pública de Saúde do Estado para o atendimento à demanda crescente no número de internações devido ao avanço dos casos de Covid-19 e síndromes gripais. As novas vagas já estão em funcionamento em hospitais da Capital e do Interior.

Camilo não detalhou, no entanto, os quantitativos específicos de leitos clínicos e de terapia intensiva que foram ativados. Ele pontuou que, assim como na primeira e segunda ondas da pandemia, o Estado tem capacidade para abrir quantas vagas de internação forem necessárias, caso haja uma nova escalada no número de infecções.

"Continuamos acompanhando o cenário atentamente e não mediremos esforços para garantir atendimento para nossa população da capital e do interior", escreveu o governador nas redes sociais, logo após reunião com o Comitê Intersetorial que monitora o cenário epidemiológico no Estado.

Ampliação na testagem

Também nesta segunda-feira, mais seis Centros de Testagem gratuita para Covid-19 iniciaram atendimentos no Ceará, sendo três na Capital, uma na região Metropolitana, em Maracanaú, e duas no Interior, em Sobral e Juazeiro do Norte. A ampliação foi viabilizada através de uma parceria entre a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).

Os novos pontos de testagem se somam aos seis que já estavam em funcionamento em Fortaleza desde dezembro. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas e aos sábados, das 9 às 11h30min, mediante agendamento na plataforma Saúde Digital. Clique aqui e veja onde os testes serão ofertados e como ter acesso ao serviço.

