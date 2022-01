Sesa vai readequar hospitais após aumentos de casos com sintomas gripais

Em comunicado divulgado pela Escola de Saúde Pública do Ceará, há pretensão de expansão dos leitos para pacientes com sintomas gripais, Covid e não-Covid

Após os aumentos de pacientes com sintomas gripais, Covid e não-Covid nos últimos dias de 2021, a Secretaria da Saúde (Sesa) informou que pretende adequar a rede assistencial para atender ao aumento dos casos em todo o Estado. Para isso, reuniões com gestões das unidades estaduais de saúde estão sendo realizadas pela pasta. Comunicado foi divulgado hoje, 1º, nas redes sociais da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP).

"A Sesa reforça à população que é essencial usar máscara e evitar aglomeração, principalmente para quem está com sintomas gripais ou quem vai interagir com pessoas do grupo de risco, como idosos, crianças, grávidas e puérperas", destacou a Escola em seu perfil oficial no Instagram. Confira abaixo a nota na íntegra:

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informa que está monitorando e realizando reuniões com gestores das unidades estaduais de saúde para adequar a rede assistencial após o crescimento observado nas solicitações de leitos para pacientes com sintomas gripais, Covid e não-Covid, nos dois últimos dias de 2021. A Sesa reforça à população que é essencial usar máscara e evitar aglomeração, principalmente para quem está com sintomas gripais ou quem vai interagir com pessoas do grupo de risco, como idosos, crianças, grávidas e puérperas.

Neste sábado, a Secretaria Municipal da Saúde confirmou que já existe a transmissão comunitária da variante Ômicron do coronavírus em Fortaleza. O termo é usado para indicar ocorrência de casos quando já não é possível identificar a origem da contaminação, ou seja, o vírus já circula sem restrições entre a população. Ainda, a média móvel atual estimada de casos (60,7 casos) é quase o dobro da registrada duas semanas atrás (31,0 casos), existindo uma tendência de aumento progressivo dos casos da doença na Cidade.

Estudos divulgados anteriormente comprovam que tal variante é mais transmissível do que as outras como a Gama e a Delta. De acordo com o Instituto Butantan, os sintomas mais comuns da infecção são cansaço extremo, dores pelo corpo, dor de cabeça e dor de garganta. De acordo com a secretária Executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Ricristhi Gonçalves, alguns pontos do Estado já vivem uma epidemia. "A gente já pode considerar que há uma epidemia de síndromes gripais e a que está prevalecendo é a Influenza A H3N2. Já identificamos pelo menos 277 casos, sendo 69 deles com subtipo para Influenza A H3N2", contou a titular no último dia 29 de dezembro em entrevista ao O POVO.

A secretária explicou que Fortaleza e a Região Metropolitana concentram o maior número de casos, por isso, nessas regiões, a gripe já pode ser considerada uma epidemia. Com a chegada da quadra chuvosa, que tem início em fevereiro, os casos de síndrome gripal podem aumentar ainda mais no Estado. A recomendação atual para quem apresenta sintomas gripais é a de realizar um teste de Covid-19.

Já acerca do tratamento, segundo recomendações da Sesa, deve ser realizado prioritariamente em casa. A ida para as emergências hospitalares deve ser destinada para grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças, grávidas, puérperas e imunossuprimidos, ou para quem apresenta sintomas mais graves como falta de ar, dor no peito ou cansaço excessivo. Dentre as recomendações da Sesa para quem possui algum sintoma gripal, desde que não apresente nenhum agravamento da doença, estão: autoquarentena, uso contínuo de máscara, além da ingestão de bastante água.

A Sesa mantém funcionando cerca de seis pontos gratuitos para realizar o exame de Covid-19 em todo o Ceará. Há o centro de testagem no Hotel Excelsior, no Centro de Fortaleza, equipamentos nos aeroportos de Fortaleza e de Juazeiro do Norte, no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), no Shopping RioMar Kennedy e no Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé (Rodoviária de Fortaleza). No caso do Hotel Excelsior, a capacidade diária de exames no Centro de Testagem passou de 200 para 300 pessoas para realização de exames de RT-PCR por dia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para fazer o teste, a pessoa não precisa estar apresentando sintomas da doença. Basta comparecer ao local com um documento oficial com foto.

