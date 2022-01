Wesley Safadão cancela shows no fim de semana após parte da banda testar positivo para Covid-19

O artista se apresentou na Virada de Ano no Hotel Marina, em Fortaleza

Dois shows do cantor Wesley Safadão, previstos para este sábado, 1º, e domingo, 2, foram cancelados após parte da banda testar positivo para Covid-19. Em comunicado nesta manhã, o escritório do artista afirma, sem especificar a quantidade de pessoas infectadas, que os componentes da banda estão em isolamento. O artista se apresentou na Virada de Ano Novo no Hotel Marina, em Fortaleza.

A nota diz ainda que foram realizados exames RT-PCR e que, após o cumprimento do protocolo necessário, "Wesley Safadão e sua banda retomarão a agenda de shows, que será devidamente divulgada em suas redes".

Os shows cancelados aconteceriam em Itajaí (dia 1}) e Jurerê (no domingo), em Santa Catarina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags