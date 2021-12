Capacidade de testagem no Hotel Excelsior passa de 200 para 300 por dia

Nesta quinta-feira, 30, uma longa fila se formou no local. Secretaria da Saúde informou que capacidade aumentou no último dia 27

O Hotel Excelsior, ponto de testagem para Covid-19, no Centro de Fortaleza, amanheceu nesta quinta-feira, 30, com uma grande fila de espera de pessoas buscando realizar o exame gratuito oferecido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). O atendimento é feito no primeiro andar do edifício. O serviço acontece em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL).

A capacidade diária de testagem no Centro de Testagem no Hotel Excelsior passou de 200 para 300 pessoas para realização de exames de RT-PCR por dia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para fazer o teste, a pessoa não precisa estar apresentando sintomas da doença. Basta comparecer ao local com um documento oficial com foto.

Testagens aumentaram

De acordo com informações da Sesa, desde segunda-feira, 27, o CT do Hotel Excelsior, o qual atende por demanda espontânea, teve sua capacidade de atendimento ampliada para 300 pessoas. Sendo atendidas até 150 pessoas no período da manhã e outras 150 à tarde. Para esta quinta-feira, a estimativa é que aproximadamente 250 testes sejam realizados, com 125 pela manhã e 125 durante à tarde.

Segundo o órgão, o ponto de testagem da Praça do Ferreira é o centro de maior capacidade da Capital, por isso, entende como normal a grande demanda neste fim de ano. Para Sesa, a procura ocorre pelos altos números de casos de influenza: "É normal que as pessoas procurem o Centro de Testagem para Covid-19 do Centro, geralmente essas pessoas apresentam sintomas gripais e querem descartar a possibilidade de estarem infectadas pela Covid. Com o resultado positivo ou negativo, elas passam a saber qual a doença que têm", disse.

Como não existe agendamento para realizar a testagem, o atendimento fica restrito aos primeiros indivíduos que chegam ao local. Assim, os funcionários da Sesa aconselham as pessoas, as quais não conseguiram senha pela manhã, que voltem no período da tarde. E se também não forem atendidas são instruídas a buscar outros pontos ou atendimento drive-thru nos centros espalhados pela cidade.





Centros de Testagem

Além do Centro de Testagem do Hotel Excelsior, a Sesa mantém funcionando equipamentos nos aeroportos de Fortaleza e de Juazeiro do Norte, no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), no Shopping RioMar Kennedy e no Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé (Rodoviária de Fortaleza).



Serviço

Centro de Testagem no Hotel Hotel Excelsior

Endereço: Rua Guilherme Rocha, 172 – Centro, Fortaleza

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h



