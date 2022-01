Ômicron: SMS confirma transmissão comunitária da variante em Fortaleza

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) confirmou que já existe a transmissão comunitária da variante Ômicron do coronavírus na Capital. Pasta divulgou a informação no último Informe Semanal da Covid-19, que traz detalhes sobre o cenário epidemiológico da pandemia em Fortaleza. O termo é usado para indicar ocorrência de casos quando já não é possível identificar a origem da contaminação, ou seja, o vírus já circula sem restrições entre a população.

"Houve introdução e já há transmissão comunitária da nova variante de preocupação internacional Ômicron (B.1.1.529) em Fortaleza. A Ômicron tem um número incomum de mutações e alta transmissibilidade, devendo se tornar a variante dominante no cenário epidemiológico nacional e local nas próximas semanas. Por essa razão, a incidência da doença deve continuar a ser rigorosamente monitorada", pondera o órgão no documento.

Ainda, a média móvel atual estimada de casos (60,7 casos) é quase o dobro da registrada duas semanas atrás (31,0 casos), existindo uma tendência de aumento progressivo dos casos da doença na Cidade. Mesmo com o aumento dos diagnósticos, o atual padrão de mortalidade pela doença é considerado "estável" pela SMS - graças ao fim da segunda onda de casos e ao aumento da fração da população imunizada. Em Fortaleza, quem já recebeu a D2 há mais de quatro meses já pode tomar a D3 sem necessidade de agendamento.

Porém, o boletim não descarta que os dados podem mudar devido a nova variante. "Tal cenário pode ainda ser alterado pela dominância da nova variante Ômicron que tem relevante escape vacinal, embora pareça ser menos “agressiva” do ponto de vista do curso clínico", informou a SMS. Dias antes da divulgação dos dados municipais, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) não descartava a possibilidade de transmissão comunitária da Õmicron no Ceará.

Até este sábado, 1º de janeiro, um total de três casos da variante foram confirmados no Ceará, todos em viajantes. "Uma delas é tailandesa, de 24 anos, está grávida e começou a sentir sintomas gripais no dia 7 de dezembro. Ela fez exame no CT do drive-thru do Shopping RioMar Kennedy e cumpriu o isolamento em Fortaleza. Não há informação sobre vacinação na paciente", detalhou a pasta por meio de nota na ocasião.

Ceará amplia testagem de Covid-19

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou na noite da última quinta-feira, 30, que o Estado intensificará as ações de testagem contra a Covid-19. Segundo Camilo, a Sesa ampliará o envio de kits de testagem aos municípios, para aumentar a quantidade de exames fora da Capital. Em Fortaleza, novos pontos de testagem serão abertos. O governador não anunciou, porém, a quantidade estimada de testes a serem realizados, ou se unidades de saúde estarão autorizadas a realizar exames em pessoas que não apresentem sintomas.

Testes de Covid-19 gratuitos em Fortaleza: saiba onde fazer

A Sesa mantém funcionando cerca de seis pontos gratuitos para realizar o exame de Covid-19 em todo o Ceará. Há o centro de testagem no Hotel Excelsior, no Centro de Fortaleza, equipamentos nos aeroportos de Fortaleza e de Juazeiro do Norte, no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), no Shopping RioMar Kennedy e no Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé (Rodoviária de Fortaleza).

No caso do Hotel Excelsior, a capacidade diária de exames no Centro de Testagem passou de 200 para 300 pessoas para realização de exames de RT-PCR por dia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para fazer o teste, a pessoa não precisa estar apresentando sintomas da doença. Basta comparecer ao local com um documento oficial com foto.





