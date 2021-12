Na Saúde, apenas pacientes não precisarão apresentar passaporte da vacina

No caso de servidores, colaboradores e visitantes, a apresentação do passaporte da vacina será obrigatória para a entrada nos estabelecimentos de saúde públicos estaduais

As normas para a exigência do passaporte da vacina nos estabelecimentos públicos estaduais das áreas da saúde e da educação, que demandam normas diferenciadas, estão sendo definidas nesta semana. Nos equipamentos de saúde, apenas pacientes serão eximidos de apresentar passaporte da vacina na entrada. Decreto estadual prevê a obrigatoriedade da apresentação de passaporte da vacina para entrada em estabelecimentos do Estado a partir da próxima segunda-feira, 20.

Conforme Ricristhi Gonçalves, secretária executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria da Saúde do Estado da Saúde (Sesa), falou ao O POVO, os protocolos para a exigência estão sendo finalizados.

"A gente entende que, por exemplo, na saúde, o usuário que está em atendimento não vai necessitar mostrar esse passaporte porque ele tem que ter o acesso, o atendimento dele assegurado. Aos servidores, colaboradores, visitantes, a gente vai orientar e cobrar o passaporte. Muito em breve a gente tá liberando esses protocolos para educação, saúde e proteção social", adiantou.

Texto do decreto publicado no último sábado, 11, e que entra em vigor na próxima semana já prevê que o passaporte não será exigido para entrada de pessoas em escolas, serviços de saúde e de assistência social estaduais.

"Claro que os acompanhantes a gente vai dar um prazo para se adequar porque ele vem com a pessoa que tá recebendo aquele serviço e vai ser orientado. Olha, quando vier, traga o seu passaporte da vacina para que a gente tenha um ambiente cada vez mais seguro dentro das nossas unidades que prestam atendimento assistencial", acrescentou a secretária.

O governador Camilo Santana comentou nessa quarta-feira, 15, que a medida, além de estimular as pessoas a se vacinarem, tem o objetivo de garantir controle de acesso aos locais. "Que todo mundo que seja vacinado possa ingressar e não contaminar pessoas que entram no serviço público", disse.

