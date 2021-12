Passaporte da vacina: Estado está definindo critérios para locais da saúde e da educação

A partir da próxima segunda-feira, 20, estabelecimentos públicos do Estados deverão cobrar passaporte da vacina para entrada, conforme decreto

Último decreto sanitário estadual, publicado no sábado, 11, prevê a obrigatoriedade de apresentação de passaporte da vacina para entrada em estabelecimentos públicos estaduais. Equipamentos da área da saúde e da educação, contudo, demandam critérios diferentes de acesso. Conforme o governador Camilo Santana (PT), as normas para o uso do passaporte da vacina nos dois setores estão sendo definidas nesta semana.

"Essa semana o secretário (da Saúde) Marcus Gadelha está junto com o pessoal da Casa Civil, com a equipe técnica definindo, estabelecendo os critérios, normas para esses dois setores que são setores específicos, precisam estabelecer normas diferenciadas", detalhou.

Sobre o assunto Aplicação da 2ª dose da Janssen inicia nesta quinta-feira, 16, em Fortaleza

Mutirão da 3ª dose de quem recebeu a D2 até julho é prorrogado

Veja lista de agendados para a D2 da Janssen nesta quinta-feira em Fortaleza (16/12)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele comentou o assunto durante inauguração de Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) na Barra do Ceará na manhã desta quarta-feira, 15. Texto do decreto que entra em vigor na próxima semana, prevê que o passaporte não será exigido para entrada de pessoas em escolas, serviços de saúde e de assistência social estaduais.

Além de estimular as pessoas a se vacinarem, segundo o governador, o passaporte tem o objetivo de garantir controle de acesso aos locais. "Que todo mundo que seja vacinado possa ingressar e não contaminar pessoas que entram no serviço público", disse.

Ele informou que "não há nenhum indicativo de aumento" de casos preocupante no Estado. Entretanto, por conta dos números fora do Brasil, principalmente na Europa, e da disseminação nova variante Ômicron, é preciso ter precaução.

Camilo também comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) pela obrigatoriedade do passaporte da vacina para a entrada no Brasil em aeroportos. "Foi uma reivindicação nossa porém nós não tínhamos poder sobre isso. Exigir que turistas que venham ao Brasil apresentem o passaporte de vacinação", lembrou.

"O mundo inteiro está fazendo isso. É um absurdo o Brasil não fazer. É uma forma de garantir que as pessoas que venham de outro país tenham a comprovação. Nós queremos receber turistas, mas com a segurança para os turistas e para os cearenses", acrescentou

Com informações do repórter Gabriel Borges

Tags