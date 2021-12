Ceará começa a cadastrar crianças de 5 a 11 anos para vacinação contra Covid-19

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou, nesta quinta-feira, 16, que está liberando ainda nesta quinta-feira, 16, o cadastro da população entre 5 e 11 anos para a vacinação contra a Covid-19, na plataforma Saúde Digital. A informação foi divulgada pelo governador Camilo Santana (PT), em publicações pelas redes sociais. A decisão ocorreu após autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em liberar a vacinação de crianças com o imunizante da Pfizer/BioNTech na manhã de hoje.

A data de início da vacinação desse público, no entanto, ainda não foi divulgada pela gestão estadual. A imunização desse público com o imunizante da Pfizer será feita em duas doses com um intervalo de três semanas entre elas, disse a Anvisa. A vacina da Pfizer-BioNTech já havia sido autorizada para aplicação em adolescentes com idade a partir de 12 anos.

De acordo com Camilo, o início da vacinação das crianças no Estado irá depender do envio de novas vacinas pelo Ministério da Saúde. “Lembro que, para vacinarmos as nossas crianças, dependemos do envio de novas vacinas por parte do Ministério da Saúde, uma vez que o imunizante, fabricado pela Pfizer, tem uma composição diferente daquele ofertado para jovens e adultos”, escreveu na publicação.



Informo aos cearenses que, após autorização da Anvisa para vacinação das crianças entre 5 e 11 anos, a nossa Secretaria da Saúde estará liberando ainda hoje o cadastro para essa faixa etária da população. (Cont) — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) December 16, 2021

