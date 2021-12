Vacinação Covid: Fortaleza reduzirá intervalo entre 2ª e 3ª doses para 4 meses

Com o avanço da imunização contra a Covid-19, Fortaleza vai reduzir o intervalo entre a segunda e a terceira doses de cindo para quatro meses. Na próxima segunda-feira, 6, o município inicia os primeiros agendamentos nesse perfil. Informação foi divulgada pelo prefeito José Sarto (PDT) por meio das redes sociais nesta sexta-feira, 3.

Sobre o assunto Covid-19: 64,97% da população completou o esquema vacinal no Ceará

Oslo, na Noruega, tem 17 casos suspeitos da variante ômicron após festa

Austrália registra primeiros casos de transmissão local da variante ômicron

Segundo ele, com a antecipação, cerca de 300 mil fortalezenses que receberiam a terceira dose somente a partir de janeiro tornam-se aptos a serem beneficiados já neste mês de dezembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais uma ótima notícia para a sequência de vacinação contra a Covid-19: Fortaleza vai reduzir o intervalo entre 2ª e 3ª doses para quatro meses. Na segunda-feira (06/12), iniciaremos os primeiros agendamentos nesse perfil. — Sarto (@sartoprefeito12) December 3, 2021

As pessoas com 60 anos ou menos que já tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 começaram a receber a dose de reforço no dia 20 de novembro, com intervalo de cinco meses entre a segunda e a terceira doses. O agendamento deste público está ocorrendo em ordem decrescente de idade respeitando o intervalo, que agora foi reduzido.

A aplicação da terceira dose na Capital teve início no dia 8 de setembro, com o público de idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência. No dia 23 de setembro, foi iniciada a aplicação em idosos a partir de 70 anos.

A partir do dia 3 de novembro, pessoas a partir de 60 anos começaram a receber a dose de reforço, seguindo a faixa etária em ordem decrescente a partir de seis meses da data de aplicação da segunda dose.

Balanço na Capital

Pelo menos 1.926.161 pessoas acima de 18 anos em Fortaleza tomaram a primeira dose ou dose única da vacina contra a Covid-19. Isso corresponde a 99,6% dos 1.930.479 cidadãos que compõem a população adulta da Capital. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a porcentagem de adultos que tomaram a segunda dose é de 91,3%.

Dos adultos que tomaram vacinas de duas doses — 1.894.114 —pelo menos 91,6% voltaram para concluir o esquema. Os dados foram colhidos até esta quarta-feira, 1º.

Aumento da procura

A procura pela imunização completa tem aumentado nas últimas semanas por causa da obrigatoriedade da comprovação para entrada em restaurantes, bares, barracas de praia e eventos, como previsto em decreto estadual. O prefeito Sarto anunciou, no domingo, 28, o envio de Projeto de Lei (PL) à Câmara Municipal para estabelecer a obrigatoriedade do passaporte da vacinação para a entrada em repartições e prédios públicos da Prefeitura de Fortaleza.

Sobre o assunto Réveillon: veja o que é permitido no Ceará; regra deve valer no Carnaval

Após exigência do passaporte no Ceará, procura por vacina cresce 53,43%

Passaporte da vacina: estabelecimentos também devem exigir documento de identidade

Tags