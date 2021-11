Covid-19: Fortaleza exigirá passaporte da vacina em órgãos públicos

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou, neste domingo, 28, que enviará Projeto de Lei (PL) à Câmara Municipal para estabelecer a obrigatoriedade do passaporte da vacinação para a entrada em repartições e prédios públicos da Prefeitura de Fortaleza.

De acordo com o gestor, as regras serão válidas para servidores, terceirizados, colaboradores, estagiários e cidadãos em geral. A exceção se dará nos casos de acesso a serviços essenciais como saúde, assistência social e educação, que terão regramento específico.

“A exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 tem dado bons resultados em Fortaleza, estimulando muita gente a buscar nossas unidades de saúde para tomar a vacina. Decidi estender essa medida para os órgãos municipais”, informou o prefeito nas redes sociais.

O passaporte de vacina já é exigido em restaurantes, bares e eventos no Ceará desde o último dia 15 de novembro, quando passou a valer novo decreto estadual com regras determinadas pela gestão do governador Camilo Santana (PT).

Na última sexta-feira, 26, Camilo e o secretário da Saúde do Ceará, Marcos Gadelha, destacaram que houve aumento na procura da vacinação contra a Covid-19 no Estado após a exigência do documento.

O número de cadastros para vacinação no Saúde Digital, plataforma de cadastro estadual para acesso à imunização, aumentou 53,43% desde o início da cobrança do passaporte no Ceará.



