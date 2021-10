Ceará recebe 205.250 doses da AstraZeneca para D2 e 138.060 doses da Pfizer

O Ceará recebeu nesta sexta-feira, 29, mais de 343 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Chegaram ao Estado 205.250 doses da vacina AstraZeneca para aplicação da segunda dose (D2). Segundo lote chegou com 138.060 doses da Pfizer, que serão destinadas à segunda dose, dose adicional e dose de reforço.

Nos últimos dias, há registros de pessoas com a D2 da AstraZeneca em atraso pela falta do imunizante. Do total de vacinas dessa marca recebidas pelo Estado, 186.600 foram solicitadas em ofício para aplicação da segunda dose e 18.650 para reserva técnica. A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) vem administrando a reserva técnica para "suprir excepcionalmente" a necessidade.

Com poucas doses, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) comunicou, na terça-feira, 26, que está aplicando a D2 da AstarZeneca só para quem foi agendado pela Prefeitura de Fortaleza.

O chefe do executivo estadual anunciou o envio do imunizante britânico na quarta-feira, 27, por meio das redes sociais, logo após receber confirmação por telefone do ministro substituto da Saúde, Rodrigo Cruz. Camilo reforçou pedido do imunizante ao Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, após a Sesa enviar ofício à pasta nacional na segunda-feira, 25, a respeito da falta de novos lotes para a aplicação da segunda dose nos cearenses.

