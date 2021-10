DPU abre ação contra Conselho Federal de Medicina por defesa da cloroquina

12:02 | Out. 02, 2021

A Defensoria Pública da União (DPU) abriu ação civil pública na Justiça Federal de SP contra o Conselho Federal de Medicina (CFM) por posições do órgão em relação à pandemia de Covid-19. Na petição inicial, a DPU acusa o CFM de ter defendido o tratamento precoce contra o coronavírus, com uso de drogas comprovadamente ineficazes, como a hidroxicloroquina.

O documento pontua que, desde abril de 2020, o CFM autoriza que médicos prescrevam tratamento precoce contra a Covid-19, mesmo sem eficácia comprovada, alegando a autonomia dos profissionais em relação ao tratamento dos pacientes. A cloroquina e a hidroxicloroquina voltaram aos holofotes após ter sido revelado que o plano de saúde Prevent Senior obrigou médicos conveniados a indicarem as substâncias e um "kit covid", com outras drogas ineficazes contra a doença, sob risco de demissão.

No Parecer nº 4/2020, o CFM determinou que o uso "off label", ou seja, para além dos casos indicados na bula, de cloroquina e hidroxicloroquina, não seria considerada infração ao código de ética da medicina. Apesar de diversas pesquisas posteriores apontarem que as substâncias não funcionam contra a Covid-19, em nenhuma hipótese, além de gerarem efeitos colaterais que causam danos à saúde dos pacientes, o documento segue em vigor.

A ação da DPU solicita que a Justiça obrigue o CFM a suspender a validade do parecer e orientar sobre a ineficácia dos medicamentos. É pedido, também, que o Conselho pague indenização de R$ 60 milhões por danos morais coletivos.

Para quem recebeu as substâncias, a DPU pede indenização por danos morais individuais de R$ 50 mil às famílias de cada pessoa que tenha sido medicada para Covid-19 com cloroquina e hidroxicloroquina, e mesmo assim morreu. Aos pacientes que sobreviveram à doença, a DPU pede que o CFM indenize-os em R$ 10 mil, além de custear o tratamento de saúde destes indivíduos.

O POVO contatou o Conselho Federal de Medicina solicitando uma posição sobre o caso. Se houver resposta, ela será adicionada a este texto.

