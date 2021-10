Fortaleza: não haverá vacinação contra Covid-19 neste domingo, 3

Não haverá aplicação de vacinas contra a Covid-19 em Fortaleza amanhã, domingo, 3 de outubro (03/10). Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), não foram agendadas aplicações para o dia por questões de planejamento interno. Porém, foram divulgadas listas para hoje, 2, e segunda, 4, com aplicação de segunda dose dos imunizantes.

Nesta sexta-feira, 1º, o Ceará ultrapassou a marca de 10 milhões de doses de vacinas aplicadas. Foram 10.012.091 doses ao todo, conforme dados do Vacinômetro, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), consolidados às 17 horas. No Estado, mais de 3,8 milhões de pessoas completaram a imunização contra a Covid-19, com duas doses ou dose única.



Dados mais recentes da plataforma IntegraSUS, também gerenciada pela Sesa, mostram que há 940.756 casos confirmados de Covid-19 no Estado, além de 24.233 mortes. Há ainda 815.531 mil pessoas já recuperadas da doença e 25.144 pessoas com suspeita de infecção.



Confira listas de agendados de hoje, sábado, 2, e segunda-feira, 4

Dezenas de residentes de Fortaleza estão agendados para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 hoje, sábado, 2, e também na segunda-feira, 4. Confira abaixo as listas:

