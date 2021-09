Médicos da Prevent tinham que cantar hino que fala sobre vitória com "espadas e canhões"; ouça

A advogada de ex-médicos da Prevent Senior, Bruna Morato, disse nesta terça-feira, 28, na CPI da Covid, que os médicos da empresa eram obrigados a cantar um hino de lealdade à empresa composto pela banda de rock dos donos, a Doctor Pheabes, de Eduardo e Fernando Parrillo. Um áudio revela que a música contém trechos com tons de guerra e menciona "espadas e canhões".

O refrão diz: “e juntos nós estaremos, e juntos nós venceremos, com espadas e com canhões, nós somos os guardiões”. Segundo Morato, os médicos tinham que invocar o hino com a mão no peito enquanto os irmãos Parrillo tocavam a música. As celebrações, segundo ela, ocorriam em eventos da empresa.

Confira:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante seu depoimento na CPI, Morato pediu que os funcionários que tivessem vídeos do hino compartilhassem para que todos pudessem conhecer “a ideologia da empresa”.

Tags