Menos da metade dos idosos agendados tomaram a terceira dose em Fortaleza

Menos da metade dos idosos agendados em Fortaleza até a última quarta-feira, 29, compareceu para receber a terceira dose (D3) da vacina contra a Covid-19. Nos quatro primeiros dias de atendimento, 31.743 pessoas com mais de 70 anos do público geral estavam agendadas, e, nesse mesmo período, 14.822 terceiras doses foram aplicadas.

Com isso, a quantidade de pessoas que compareceram para receber a dose de reforço corresponde a 46,7% do total de idosos agendados para o período. No próximo sábado, dia 2 de outubro, haverá repescagem para idosos de 70 anos ou mais que perderam o agendamento para a terceira dose da vacina.

As informações de agendamento foram coletadas pelo O POVO nas listas dos dias 25, 27, 28 e 29 de setembro, disponibilizadas no Vacine Já, da Prefeitura de Fortaleza. No dia 26, não houve agendamento para esse público, apenas para aplicação de segunda dose. Já a quantidade de doses aplicadas é divulgada periodicamente no Vacinômetro, que é compartilhado nos perfis oficiais da instituição nas redes sociais.

Segundo o Vacinômetro da Prefeitura de Fortaleza, até a última quarta-feira, 29, já foram aplicadas 15.501 terceiras doses. Essa quantidade, porém, leva em consideração 679 doses aplicadas em idosos institucionalizados, fase anterior à vacinação por agendamento de pessoas com 70 anos ou mais. Para calcular o percentual de vacinados entre os agendados, portanto, essas doses foram desconsideradas.

A vacinação com a terceira dose nos idosos da população geral teve início no último sábado, dia 25. Para esta quinta-feira, 30, estavam agendadas 1.599 pessoas. A Prefeitura também já disponibilizou a lista de agendamento para a próxima sexta-feira, 1º de outubro, quando são esperados 1.600 idosos.

⚠️ E temos novidades: no próximo sábado (02/10), faremos #repescagem de dose 3 para idosos a partir de 70 anos que faltaram ao dia agendado. No decorrer da semana, daremos mais detalhes sobre a ação. #VacinaFortaleza — Prefeitura de Fortaleza (@prefeiturapmf) September 26, 2021

Para a vacinação, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS), comprovante de residência e cartão de vacinação.

O POVO entrou em contato com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) por e-mail. Sobre vacinação de idosos restritos ao leito, foi explicado que, quando o agendamento for confirmado nas listas é necessário que um familiar ou responsável dirija-se ao posto de saúde mais próximo e notifique a necessidade da aplicação domiciliar. Para isso, é necessário apresentar o cartão de vacinação e o documento de identidade do idoso.

Além disso, foram feitos questionamentos à SMS sobre como a pasta analisa a quantidade de pessoas que compareceram nos primeiros dias de vacinação, se está sendo realizada alguma ação específica para chamar esse público para a vacinação ou, ainda, se pretendem realizar busca ativa. Essas perguntas não foram respondidas, e O POVO ainda aguarda posicionamento sobre o tema.

