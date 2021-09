Natalia Pasternak compara caso Prevent Senior com experimentos nazistas

Microbiologista lembrou de uma de suas falas durante a CPI da Covid: "Nós, judeus, já passamos por isso antes"; Pasternak critica posição do Governo Federal sobre "kit covid" e tratamento precoce

A microbiologista Natalia Pasternak lembrou dos experimentos humanos realizados pelos médicos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial ao comentar a conduta da Prevent Senior de recomendar medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid-19 para pacientes atendidos pela rede.

“Nem imaginava o quanto estaria certa também sobre as similaridades dos experimentos humanos da segunda guerra e as barbaridades que estamos vendo agora sobre a Prevent Senior”, afirmou em relação a uma de suas falas durante o depoimento à CPI da Covid no dia 11 de junho.

quando eu falei isso na #CPIdaCOVID19 nem imaginava o quanto estaria certa também sobre as similaridades dos experimentos humanos da segunda guerra e as barbaridades que estamos vendo agora sobre a Prevent Senior... https://t.co/ccPolg61Kd — Natalia Pasternak, PhD

Na ocasião, a microbiologista criticou a gestão do Governo Federal no enfrentamento à pandemia e a defesa de remédio ineficazes contra a doença. "Nós, judeus, já passamos por isso antes. E a nossa meta, como judeus, e como filhos e netos do holocausto, é nunca esquecer, para que governos autoritários nunca possam colocar em risco a saúde e a vida de suas populações", afirmou durante a sessão que ouviu especialistas favoráveis a medidas de proteção mais restritivas.

