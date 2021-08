Ceará tem 62 casos confirmados da variante Delta

Ceará já registrou 62 casos confirmados da variante Delta. Informação foi divulgada pelo novo secretário da Saúde, Marcos Gadelha, em transmissão na tarde desta sexta-feira, 20, para anúncio do novo decreto de isolamento social no Estado. Há dois dias, Estado tinha 43 casos confirmados. Segundo o titular da pasta, aumento de casos preocupa gestão. "Ainda estamos em uma situação confortável. No entanto, em alerta", afirmou.

Na última quarta-feira, pasta também confirmou o primeiro caso da variante Alta, originalmente identificada no Reino Unido.

Sobre o assunto Novo secretário da Saúde diz que primeiro compromisso é vacinar todos os cidadãos cearenses

Vacinômetro: Ceará tem 22,43% da população vacinada contra a Covid-19

Camilo anuncia novo decreto estadual nesta sexta, 20; assista em tempo real

Detalhamento dos casos

Dos 62 casos identificados da Delta, 20 são de passageiros que desembarcaram no Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins e três são funcionários do local. Passageiros vieram do Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Recife e, fora do País, do México.

Os outros 39 casos são de pacientes de vigilância ou amostras encaminhadas por unidades de saúde ou municípios à Rede Genômica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Ceará, em cooperação com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) e o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) da Sesa faz o rastreamento de todos os casos, com busca ativa pelos pacientes, com contatos diretos. Dos 39 que não passaram pelo Centro de Testagem do Aeroporto, apenas 13 não têm histórico de viagem, ou seja, confirmam a transmissão comunitária da variante Delta no Ceará.

Segundo informações da secretaria, seis casos ainda estão em investigação. As demais pessoas que tiveram diagnóstico positivo para a variante relataram ter feito viagens recentes para o Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul ou São Paulo.

Perfil dos confirmados

Dos 62 pacientes identificados com a variante Delta, 33 são mulheres e 29, homens. Conforme a Sesa, maioria concentra-se na faixa etária de 20 a 39 anos. Seis não moram no Ceará. Os 56 que residem no Estado são dos seguintes municípios:

- Aquiraz

- Caucaia

- Choró

- Crateús

- Eusébio

- Fortaleza

- Hidrolândia

- Icó

- Ipaporanga

- Ipueiras

- Irauçuba

- Itapipoca

- Jaguaretama

- Maracanaú

- Monsenhor Tabosa

- Nova Russas

- Paraipaba

- Poranga

- Quixeramobim

- São Gonçalo do Amarante

- Sobral

- Tauá

Tags