Covid: Ceará confirma primeiro caso da variante Alfa, do Reino Unido; casos de Delta chegam a 43

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), afirmou que os índices de vacinação da população permitem otimismo em relação à realização do Festival Virada Salvador, a festa de Réveillon da cidade, além do Carnaval. A fala foi feita depois que o prefeito disse que pretendia vacinar a totalidade da população acima de 18 anos já no próximo sábado, 20.

"O que nós estamos apostando é na ciência, que a vacina é capaz de estabelecer a normalidade. Estamos com 85,6% da população com a primeira dose, e se chegarem as vacinas que estão confirmadas, neste fim de semana será possível que a gente esteja concluindo a população adulta, vacinada com a primeira dose, e já estamos com 37% com a segunda dose", explicou ao portal A Tarde/UOL.

O chefe da gestão municipal acredita que até o fim do ano toda a população adulta já terá completado o seu esquema vacinal, e a imunização de crianças e adolescentes terá sido iniciada. "Dá pra falar sim em Réveillon, em Carnaval. O Réveillon é um evento da prefeitura, que já está planejado e preparado, e eu estou aguardando o avanço da vacinação para fazer o anúncio", afirmou.

Bruno confirmou novamente a realização do evento-teste, que de acordo com ele está planejado e será de suma importância para a realização de outros eventos que possibilitem a retomada da economia na cidade. "Vamos realizar o evento teste se nós tivermos condições sanitárias, vamos fazer o Réveillon, porque é um evento importante para nossa economia. Quando realizamos o Festival da Virada chegamos a ter 100% de ocupação hoteleira. E muita gente que trabalha informalmente nesse eventos está afetada", pontuou.

