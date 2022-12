Fora da Copa: Brasil perde Gabriel Jesus e Alex Telles por contusão

O atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, e o lateral-esquerdo Alex Telles, do Sevilla, estão fora da Copa do Mundo do Catar-2022. Exames constataram lesão nos joelhos de ambos, que foram substituídos na derrota por 1 a 0 do Brasil para Camarões, e a previsão de recuperação é de pelo menos 3 semanas, com retorno após o Mundial. A informação é do portal ge.

A situação que mais preocupa é a de Alex Telles. Isso porque o titular do setor, Alex Sandro, também está contundido e não teve a presença garantida por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira. O Brasil volta a campo contra a Coreia do Sul, na segunda-feira, 5, pelas oitavas de final da Copa do Catar.

Depois da contusão de Alex Telles, o zagueiro Marquinhos foi escalado no setor esquerdo. O defensor, porém, é titular na zaga e obrigaria nova mudança na defesa canarinha.

Já Gabriel Jesus, titular na Copa do Mundo de 2018, teve a primeira chance de titular em 2022 contra Camarões, mas teve uma atuação frustrante e ainda afetada pela contusão. O setor, porém, conta ainda com o titular Richarlison, autor de dois gols na estreia do Brasil, contra a Sérvia, e com Pedro, que jogou alguns minutos contra Camarões.

Além de Jesus e Telles, o Brasil teve outras três baixas. O lateral-direito Danilo e o atacante Neymar sentiram o tornozelo durante a estreia da seleção, enquanto Alex Sandro virou baixa na partida contra a Suíça. Rodrigo Lasmar, médico da seleção, confirmou que o retorno de Danilo está quase garantido, enquanto os outros dois estão em transição, sem volta garantida. (Colaborou Bemfica de Oliva)

