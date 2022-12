Gabriel Jesus: quem é o jogador do Brasil na Copa do Mundo 2022

Nascido em São Paulo, Gabriel Jesus, jogador do Brasil na Copa do Mundo 2022, atualmente joga pelo Arsenal; conheça o atacante da seleção brasileira

O atacante do Brasil, Gabriel Jesus, de 25 anos de idade, é um dos titulares mais conhecidos da seleção brasileira e vem se destacando na Copa do Mundo 2022.

Nascido em São Paulo, o atacante do Brasil atualmente joga pelo Arsenal, mas começou sua carreira aos 15 anos no clube amador Anhanguera.

Enquete Copa do Mundo 2022: qual seleção vai ganhar? VOTE

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Gabriel Jesus na Copa do Mundo 2022: carreira no futebol



O craque que atua como atacante da seleção brasileira começou a carreira muito novo ainda na categoria de base pelo Palmeiras, confira:



Carreira Nacional: Palmeiras

Após jogar no clube amador Anhanguera, Jesus foi contratado aos 15 anos pelo Palmeiras. Em seu primeiro ano de clube, ainda em categorias de base, foi campeão e marcou gols decisivos, chegando a marca de 54 gols em 48 partidas.

Com apenas 1 ano e 6 meses de clube, o jovem de 17 anos já havia em seu currículo: 2 títulos internacionais e um vice-campeonato paulista.

Em 2015, o atacante foi promovido por sua boa performance ao time principal do Palmeiras, onde ficou até o final de 2016.

Carreira Internacional: Manchester City

Após fazer parte da campanha vitoriosa do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, Gabriel acabou atraindo o interesse do Manchester City, que o contratou por 27 milhões de libras, valor esse que poderia aumentar de acordo com o desempenho do atleta.

Em 2017, Gabriel assumiu o seu lugar no clube inglês, onde teve seu contrato, que inicialmente terminava em 2020, renovado até 2023.

Arsenal

Em 2022, Gabriel Jesus foi anunciado pelo Arsenal após o brasileiro deixar o Manchester City em uma transferência de 45 milhões de libras, cerca de R$ 289 milhões na cotação atual, e com um contrato válido até junho de 2027. Novo camisa 9, Gabriel Jesus terá o maior salário do elenco do Arsenal.

Gabriel Jesus na Copa do Mundo 2022: participação na seleção brasileira



Gabriel fez sua primeira partida pela Seleção Brasileira em 2016, no jogo contra o Equador, em Quito, válido pelas Eliminatórias, marcando dois gols na vitória do Brasil por 3x0.

No mesmo ano, o atacante marcou mais 3 gols vestindo a camisa do Canarinho, sendo o jogador mais jovem a marcar 5 gols na história das eliminatórias sul-americanas, superando marca que até então pertencia a Lionel Messi.

Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Gabriel foi muito questionado por não fazer gol nos 4 primeiros jogos, os quais iniciou a partida como titular. Apesar da cobrança seus números eram positivos na parte defensiva, sendo o atacante da Copa com mais desarmes e roubadas de bola.

Onde assistir ao atacante Gabriel Jesus nos jogos do Brasil na Copa?

A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

O influencer Casimiro também recebeu os direitos de transmissão para os jogos do Mundial pelo YouTube (CazéTV) e pela Twitch (Casimito).

A própria Federação Internacional de Futebol (Fifa), responsável pela Copa do Mundo, lançou seu streaming gratuito e online para os fãs aproveitarem os jogos em alta resolução, o Fifa Plus (Fifa +).

Copa do Mundo 2022: calendário por fase



Fase de grupos: 20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia)



20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia) Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia)



3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia) Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)



9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia) Semifinais: 13 e 14 de dezembro



13 e 14 de dezembro Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro



17 de dezembro Final: 18 de dezembro



Copa do Mundo 2022: grupos



Confira a seguir a relação dos grupos da Copa do Mundo de 2022. A Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia, Suíça e Camarões:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda



Catar, Equador, Senegal, Holanda Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales



Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia



Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia Grupo D: França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia



França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia Grupo E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão



Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia



Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões



Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul



Copa do Mundo 2022: horários dos jogos

Fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h)



7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h) Oitavas e quartas: 12h e 16h



12h e 16h Semifinal: 16h



16h Decisão do 3º lugar e final: 12h

Sobre o assunto Fim da primeira rodada da Copa do Mundo 2022: quem são os artilheiros do Mundial

Brasil não tinha gol marcado por um camisa 9 na estreia da Copa do Mundo desde 2002

Com golaço de Richarlison, Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo

Tags