Médico da seleção brasileira atualiza situação clínica de jogadores lesionados

Depois da derrota do Brasil para Camarões, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo no Catar, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, atualizou a situação clínica dos jogadores que estavam se recuperando de lesão e informou as condições de Alex Teles e Gabriel Jesus, que deixaram o gramado do estádio Lusail reclamando de dores.

O lateral-esquerdo que atuou nesta sexta-feira, 2, teve um trauma no joelho direito e passou por uma avaliação clínica, mas terá que fazer uma ressonância magnética neste sábado, 3, para saber melhor sobre a lesão. No banco de reservas, o jogador foi flagrado chorando. Quanto ao atacante, também queixou-se de dores no joelho direito e passará por exame de imagem.

Sobre os que já estavam lesionados, Lasmar deixou claro que a maior possibilidade de liberação para atuar nas oitavas de final da Copa é de Danilo. O lateral-direito já treinou com bola.

“O Danilo vem apresentando uma evolução muito positiva, muito satisfatória. Hoje vocês tiveram acesso às imagens divulgadas, (ele) fez um trabalho intenso no campo, já com bola, numa adaptação funcional muito positiva e a expectativa é que amanhã ele faça o treinamento normalmente com o grupo, vamos observar como ele vai se sentir. Correndo tudo bem, a expectativa é grande para que ele esteja à disposição do Tite para o próximo jogo”, disse.

O médico da seleção não foi tão otimista, porém, quanto às situações de Neymar e Alex Sandro. Os dois sequer treinaram com bola e têm dois dias para apresentar uma recuperação rápida.

“Com relação a Neymar e Alex Sandro, ainda temos 72 horas antes do nosso próximo jogo, vamos contar com o tempo a nosso favor. Temos possibilidades ainda e vamos aguardar como vai ser essa transição. Eles ainda não começaram o trabalho em campo, com bola, isso vai ser feito a partir de amanhã. É importante observar como vai ser a resposta dos jogadores a esse novo estímulo. Dependendo disso, eles podem ter condições ou não", explicou.



