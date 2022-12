14º dia de Copa: jogos de Holanda e Argentina abrem as oitavas de final no Catar

Após o encerramento da fase de grupos, os jogos eliminatórios da Copa do Mundo começam neste sábado, 3, no 14º dia de disputas no Catar. Assim como na última rodada, as partidas são disputadas em dois horários: às 12 horas e às 16 horas. Para abrir o “mata-mata” com chave de ouro, duas seleções consideradas favoritas entram em campo: Holanda e Argentina enfrentam Estados Unidos e Austrália, respectivamente.

Holanda x Estados Unidos da América

Buscando confirmar o favoritismo, a Holanda entra em campo às 12 horas deste sábado, 3, no Estádio Internacional Khalifa, para enfrentar a equipe dos Estados Unidos da América. Os holandeses chegaram às oitavas de final após terminar na primeira posição do grupo A, com sete pontos conquistados. Já os norte-americanos ficaram com a segunda colocação da chave B, com cinco pontos.

Apesar de ter sido líder e confirmar o favoritismo no grupo A, a Holanda deixou a desejar. Com atuações burocráticas na primeira fase, a equipe de Van Gaal precisa se provar no mata-mata da Copa do Mundo. Por outro lado, os EUA mostraram um desempenho empolgante diante do que era esperado previamente.

Argentina x Austrália

Diferente do primeiro jogo deste sábado, 03, onde o equilíbrio é mais evidente, o duelo das 16 horas possui uma diferença técnica maior. A poderosa Argentina enfrentará a Austrália no Estádio Ahmad Bin Ali para confirmar o favoritismo.

Os argentinos começaram mal a Copa do Mundo do Catar, mas foram crescendo dentro da competição. Após a derrota surpreendente para a Arábia Saudita, a Argentina conquistou duas vitórias importantes contra México e Polônia, além de ter crescido em desempenho. A Austrália, mesmo com a fragilidade técnica, mostrou ser um time organizado.

