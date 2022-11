Lesionados, Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da Copa do Mundo

Atletas fizeram exames de imagem nesta sexta-feira, 25, e já iniciaram o tratamento com a fisioterapia. No entanto, não devem mais atuar na primeira fase do Mundial

Após sofrer lesões na estreia da Copa, Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos. Os atletas fizeram exames de imagem nesta sexta-feira, 25, e já iniciaram o tratamento com a fisioterapia. A informação foi divulgada inicialmente pela TNT Sports e SportTV.

Os dois jogadores se machucaram no segundo tempo do jogo contra a Sérvia. O camisa 10 sofreu uma entorse no tornozelo direito e foi substituído pelo atacante Antony, enquanto o lateral permaneceu em campo até o fim da partida após lesão no tornozelo esquerdo.

O camisa 10 se machucou por volta dos 22 minutos do segundo tempo e continuou em campo machucado. Ele virou o pé direito após dividida com o lateral Milenkovic. O craque permaneceu por mais 11 minutos até ser substituído pelo atacante Antony.



Depois do jogo no Lusail, o craque da seleção postou uma mensagem motivacional, nas redes sociais. “Ter fé. É acreditar que tudo vai ficar bem mesmo diante do caos. É a certeza de que o melhor ainda está por vir. É entender que tudo tem seu devido tempo. Fé está além da capacidade humana, não podemos ver, mas podemos sentir”, publicou.



Danilo também sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no fim do partida contra a Sérvia. O médico da seleção considerou a torção mais leve que a de Neymar. O lateral também passou por exames e faz tratamento.

O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira, 29, às 13 horas, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, em jogo que vale a liderança da chave.



