Ronaldinho Gaúcho lança música para a Copa do Mundo

Em clima de Copa do Mundo, Ronaldinho lançou música em parceria com outros três músicos

A onda de músicas para a Copa do Mundo alcançou um novo nível após a estreia do Brasil. Ronaldinho Gaúcho, pentacampeão pela Seleção Brasileira, lançou a canção “Olé Olé”. O hit contou com participação do trapper argentino Lit Killah.

Tal qual a Copa do Mundo, a música possui representantes de algumas nações. Além do ex-jogador brasileiro e do argentino, participaram o alemão AriBeatz e o porto-riquenho Yandel. O clipe foi gravado no Rio de Janeiro.

O hit foi lançado no YouTube e nas plataformas digitais de música na quinta-feira, 24, depois da estreia do Brasil diante da Sérvia, vencida pela Seleção por 2 a 0, com gols de Richarlison.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O mundo da música não é novidade para o “bruxo”. Ronaldinho participou do hit "Solteiro de Novo” na gravação do DVD de Wesley Safadão, em 2016, e anos antes apareceu também na música “Vamos beber”, da dupla João Lucas & Marcelo, em parceria com Dennis DJ. O ex-camisa 10 do Brasil também esteve presente na abertura da Copa do Mundo de 2018 tocando tambor.



Veja o clipe da música

Sobre o assunto Banda Davitim & Os Vitoriosos estreia primeiro álbum em show gratuito

Gretchen no Catar: "Não protesto fora do meu país"

Shows, bares e promoções: veja dicas para curtir jogos da Copa do Mundo 2022

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags