Fifa abre processo disciplinar contra a Croácia por insultos xenofóbicos

A Fifa anunciou nesta terça-feira que abriu um processo disciplinar contra a Federação de Futebol da Croácia (HNS) devido a insultos proferidos por torcedores ao goleiro do Canadá Milan Borjan, de origem sérvia, no jogo entre as seleções pelo Grupo F da Copa do Mundo.

A decisão da Fifa se deu pelo "comportamento discriminatório e xenofóbico de alguns torcedores croatas durante o jogo contra o Canadá e devido a faixas com o mesmo conteúdo", informou a entidade em comunicado.

A Croácia eliminou o Canadá do Mundial do Catar com uma goleada por 4 a 1 no último domingo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante o duelo em Doha, os torcedores croatas proferiram insultos contra Borjan, um sérvio nascido na Croácia que, quando criança, fugiu do país durante o conflito de 1991-95.

Um desses insultos se referia a uma operação militar das forças croatas em 1995, que deu fim à guerra na Croácia e fez com que mais de 200 mil sérvios fugissem do país. A família de Borjan estava entre eles.

"Knin 95 - ninguém corre como Borjan", dizia um dos lemas. O texto estava escrito em uma bandeira do fabricante de tratores americano John Deere.

Nele é mencionada a cidade de Knin, que era o bastião dos rebeldes sérvios na Croácia, de onde muitos sérvios fugiram em tratores.

Norjan, cuja família migrou para o Canadá, nunca escondeu suas origens sérvias e, além disso, defende há vários anos o Estrela Vermelha de Belgrado.

Entre outras coisas, o goleiro irritou muitos croatas ao declarar, segundo alguns veículos de comunicação, que não tinha nascido na Croácia, mas sim na República Srpska, nome da efêmera entidade criada pelos rebeldes sérvios em territórios croatas sob seu controle.

A proclamação da independência da Croácia, em 1991, provocou um conflito com os sérvios opositores desse Estado, que apoiados pela Sérvia se rebelaram contra Zagreb.

ljv-mat/rsc/iga/cb

Tags