Neymar: quem deve substituir o camisa 10 do Brasil na Copa 2022?

O jogador da seleção brasileira sofreu entorse no tornozelo e está fora da fase de grupos da Copa do Mundo 2022; veja quem pode entrar no lugar de Neymar

A vitória de 2 a 0 do Brasil contra o time da Sérvia na quinta-feira, 24, também passou pela substituição de Neymar. Aos 34 minutos do segundo tempo, o camisa 10 deixou a partida com uma entorse no tornozelo direito.

O jogador está fora da seleção na fase de grupos contra a Suíça e Camarões, deixando para o técnico Tite a escolha de um substituto até o próximo jogo na segunda-feira, 28; a vaga não é a única, já que o lateral-direito Danilo também foi lesionado.

Copa do Mundo 2022: Quem deve substituir Neymar?

Entre as opções, Rodrygo aparece como o favorito, mas Fred e Everton Ribeiro despontam como escolhas válidas para a posição de Neymar Júnior na Copa do Mundo 2022.

Rodrygo

Aos 21 anos, Rodrygo foi o primeiro reserva a entrar na partida contra a Sérvia (na vaga de Vinícius Júnior). O jogador do Real Madrid tem o costume de ocupar uma faixa de campo similar à posição de Neymar.

Fred

Opção que menos alteraria a estrutura, Fred ficou no banco de reservas durante o jogo contra a Sérvia e pode voltar à equipe titular. Com a saída de Neymar, o jogador ficaria na função de segundo volante, também alterando a posição de Lucas Paquetá para jogar mais adiantado.

Everton Ribeiro

Everton exerceu as funções de Neymar antes, durante os jogos pela seleção do ano passado, além de sua participação nas Eliminatórias contra a Venezuela. No Twitter, é a preferência da torcida.



Onde assistir aos jogos do Brasil na Copa?

A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

O influencer Casimiro também recebeu os direitos de transmissão para os jogos do Mundial pelo YouTube (CazéTV) e pela Twitch (Casimito).

A própria Federação Internacional de Futebol (Fifa), responsável pela Copa do Mundo, lançou seu streaming gratuito e online para os fãs aproveitarem os jogos em alta resolução, o Fifa Plus (Fifa +).

Copa do mundo 2022: CURIOSIDADES sobre o Catar

