Brasil vence Suíça e garante classificação antecipada na Copa do Mundo

Em um jogo de poucas oportunidades, Brasil marca nos minutos finais com Casemiro e garante segunda vitória na Copa do Mundo do Catar

O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar. Com um gol de Casemiro aos 37 minutos da etapa final, a seleção brasileira bateu a Suíça e garantiu a sua vaga na fase de mata-mata do mundial.

Com o resultado, o Brasil se mantém na liderança do grupo G, com 6 pontos conquistados em dois jogos disputados. Em um primeiro tempo de pouca inspiração, o Brasil pouco criou. No segundo tempo, Tite buscou alternativas ofensivas por meio de Rodrygo e Bruno Guimarães, mas as mudanças não funcionaram de imediato. Somente nos minutos finais, após uma bela triangulação entre Vini Júnior, Rodrygo e Casemiro, o volante brasileiro apareceu dentro da área para tirar o Brasil do sufoco.

A seleção brasileira volta a campo na sexta-feira, 2, às 16 horas (de Brasília), no estádio de Lusail, para enfrentar Camarões. Já classificado para as oitavas de final, a partida definirá se o Brasil concluirá a primeira fase da competição na liderança do grupo. No mesmo horário, Sérvia e Suíça medem forças no estádio 974, em busca de uma vaga no mata-mata.

O JOGO

Com duas alterações em comparação ao time que estreou na Copa do Catar, devido às lesões de Neymar e Danilo, o Brasil foi a campo com Fred e Éder Militão nos lugares dos respectivos jogadores, e manteve o restante dos titulares do confronto contra a Sérvia.

Em tese, as escolhas de Tite deixariam a seleção brasileira mais equilibrada em campo, com uma maior capacidade de marcação. De fato, o Brasil pouco sofreu para conter as investidas dos suíços, que não levaram perigo à meta de Alisson na primeira etapa.

Por outro lado, ofensivamente, o Brasil não encontrava espaços para penetrar a zaga europeia. Durante os 45 minutos iniciais, Vinícius Júnior e Raphinha serviam como válvulas de escape do time de Tite, mas sofriam para vencer os duelos contra uma defesa bem encaixada, que dobrava a marcação, principalmente quando Vini era acionado do lado esquerdo.

Com a bola no pé, a Suíça apresentava bastante consciência tática, tocava a bola sem pressa no seu campo de defesa, para não correr o risco de dar espaços e sofrer contra-ataques da Canarinho.

Somente aos 26 minutos, o Brasil teve a sua primeira grande chance na partida. Após boa jogada de Raphinha pela direita, o ponta achou Vinícius Júnior sozinho dentro da área, o atacante do Real Madrid tentou finalizar de primeira, mas não pegou bem na bola e acabou parando no goleiro Sommer.

Aos 30, mais uma ofensiva da seleção, e mais uma vez com Raphinha. O atacante do Barcelona se desvencilhou da marcação e arriscou de fora da área, mas a finalização não foi suficiente para vencer o goleiro suíço. Quando o Brasil parecia crescer na partida, os suíços mantiveram a boa postura defensiva, sem dar chances de uma melhor sorte para o Brasil.

Segundo tempo

Para o segundo tempo, Tite voltou com Rodrygo no lugar de Lucas Paquetá. Inicialmente, a mudança não surtiu grande efeito, já que foi a Suíça que iniciou melhor a etapa final. Em 10 minutos, os europeus rondaram a área brasileira de maneira perigosa em pelo menos três oportunidades.

No minuto 11, o Brasil voltou a incomodar. Vini foi acionado na esquerda e tentou achar Richarlison no meio da área, o camisa 9 deslizou na tentativa de empurrar a bola para as redes, mas sem sucesso.

Aos 24 minutos, a seleção brasileira chegou a abrir o marcador com Vini Júnior, entretanto, após passar por análise do VAR, o gol foi anulado devido ao impedimento do atacante Richarlison, que participou do lance no início da jogada.

Somente aos 37 minutos do segundo tempo, o Brasil fez valer o seu favoritismo no jogo. Vinícius Júnior recebeu pela esquerda e achou Rodrygo na entrada da área, de primeira, o camisa 21 tocou para Casemiro, que acertou um belo chute de trivela, sem chances para Sommer.

Com o resultado positivo, o Brasil segue com 100% de aproveitamento no mundial. Para a última rodada, a expectativa é de que a seleção brasileira confirme seu favoritismo no grupo G. Um simples empate diante de Camarões já seria suficiente para a Canarinho avançar na primeira colocação.

