Casemiro: quem é o jogador do Brasil na Copa do Mundo 2022

Atuando em 336 partidas e marcando 31 gols, confira trajetória de Casemiro, jogador do Brasil na Copa do Mundo 2022

Casemiro, meia da Seleção Brasileira de 30 anos de idade, foi um dos destaques no jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo no Qatar. A abertura se deu com a partida do Brasil x Sérvia, que ocorreu na quinta-feira, 24, com um placar de 2x0.

Ao fim do jogo, Casemiro foi considerado um dos maiores corredores da seleção, percorrendo aproximadamente 11 mil metros, o que fez com que a partida fosse um tanto quanto difícil para os adversários.

O atleta integra o time do Manchester United, onde joga atualmente como volante.



A carreira de Casemiro como jogador até chegar à seleção do Brasil

Nascido em 23 de fevereiro de 1992, em São José dos Campos (SP), Carlos Henrique Casemiro recebeu a primeira convocação para participar do time da seleção brasileira em 2011.



O volante iniciou a carreira como jogador no time do São Paulo, em 2010. No entanto, a capacidade esportiva do atleta começou a ser questionada após entrar campo com a missão de marcar o atacante Neymar, que na época integrava o time do Santos.

O resultado não foi dos melhores e a partida foi encerrada com a derrota do time tricolor.

O tempo passou e depois dessa partida, o atleta foi consolidado no time do Morumbi, onde foi convidado pelo técnico Mano Menezes, a participar do time da Seleção Brasileira, em 2011.

A estreia de Casemiro se deu em 14 de setembro de 2011, quando o Brasil derrotou a Argentina no Superclássico das Américas, com um placar final de 2x0.

Por ser uma aposta certeira no futebol, Casemiro despertou o interesse de clubes europeus, e em 2013 foi emprestado ao time do Real Madrid.

Ao participar com êxito de alguns jogos do clube, o atleta foi promovido ao time principal e meses depois, a seleção espanhola confirmou a compra definitiva do jogador.

Mesmo fazendo parte do Real Madrid, Casemiro não ocupava grande espaço no time, e isso fez com que o jogador fosse emprestado ao time do Porto, de Portugal, no ano de 2014.

No entanto, o contrato de empréstimo do jogador incluía uma cláusula que permitia a recompra do atleta. Logo, o clube do Real Madrid pagou para ter o brasileiro no time novamente.

Ao voltar para o clube merengue, Casemiro foi orientado por Zidane, que encontrou alternativas para explorar melhor as habilidades do jogador.

Graças às rotas traçadas por ambos, o jogador tornou- se titular absoluto do time, e carrega na bagagem quatro títulos de Champions League, bem como diversas conquistas no Real Madrid.

Cinco curiosidades sobre Casemiro

Quando ainda era conhecido como “Carlão”, Casemiro participou pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2009, como sub-17 Casemiro é discreto quanto a vida pessoal, é casado com Anna Mariana Casemiro, com quem tem dois filhos, Sara (6 anos) e Caio (1 ano). Dunga o convocou para a Copa América de 2015, no entanto, o jogador não disputou nenhum jogo.

Na Copa América Centenário, em 2016, Casemiro jogou como titular. Durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, o atleta se tornou definitivamente titular da Seleção Brasileira.

Atualmente Casemiro ganha 10,5 milhões GBP, considerado um dos maiores salários do Manchester.

